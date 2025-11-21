Výchozím bodem pro jednání o míru má být linie bojů, shodli se Merz, Macron a Starmer


Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer se po hovoru s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským shodli, že výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády. Hovor se týkal americko-ruského plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. USA zároveň Kyjevu pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud jejich návrh nepřijme.

Ukrajinské síly musí být podle západních představitelů zůstat schopny bránit suverenitu své země.

O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, mají evropští představitelé hovořit během pátku také se šéfem Bílého domu.

USA hrozí zastavením dodávek zbraní

USA podle zdrojů Reuters zároveň pohrozily Ukrajině, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud nepřijme návrh na ukončení války. Spojené státy údajně chtějí Kyjev přimět, aby tak učinil do příštího čtvrtka.

Podobně také britský list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské zdroje v pátek napsal, že Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby do čtvrtka přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou.

Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které jsou pro Kyjev nepřípustné.

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) se setkal s náměstkem ministra obrany USA Danem Driscollem v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Podle plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině by se napadená země měla de facto vzdát Krymu a dalších dvou oblastí, jejich části před ruským agresorem stále brání, dva další regiony by byly rozděleny podle stávající frontové linie.

Podle návrhu by Ukrajina nevstoupila do NATO a Severoatlantická aliance by se v budoucnu nerozšiřovala o další země. Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie. Komise také zahájila řízení vůči Česku za nesprávné provedení směrnice Euroviněta.
Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer se po hovoru s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským shodli, že výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády. Hovor se týkal americko-ruského plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. USA zároveň Kyjevu pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud jejich návrh nepřijme.
Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
Ruský úder na ukrajinské město Záporoží ve čtvrtek večer zabil pět lidí. Uvedl to podle médií šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Další tři lidi úder zranil. Podle Fedorova úder zasáhl rezidenční budovy, obchod a tržiště. Pod útokem se ocitla také Oděsa, kde pět lidí utrpělo zranění. V Dněpropetrovské oblasti přišla o život žena při dronovém útoku, další dva lidé mají středně těžká zranění, napsal na telegramu šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.
Americko-ruský návrh plánu pro ukončení ruské války proti Ukrajině mimo jiné předpokládá, že okupovaný Krym a celá Doněcká a Luhanská republika budou de facto uznány za ruské. Plán také počítá s výraznou redukcí ukrajinské armády, ale nikoli ruské, dále s amnestií pro Rusko, zákazem dalšího rozšiřování NATO či zřízením rusko-amerického investičního fondu. Uvádějí to agentury AP a AFP, které tvrdí, že kopii plánu viděly. Analytici z Institutu pro studium války návrh označili za úplnou kapitulaci Ukrajiny. Kyjev podle Financial Times čelí tlaku USA, aby plán rychle přijal.
Chorvatský investigativní novinář Domagoj Margetič obvinil srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, že se účastnil takzvaného sniperského safari na občany Sarajeva během války v bývalé Jugoslávii. Vučič prostřednictvím své mluvčí novinářovo tvrzení odmítl. Píše o tom britský list The Telegraph.
Archeologové v Budapešti odhalili pozoruhodně dobře zachovalý sarkofág z dob antického Říma. Sňali poklop, pod nímž byly ostatky mladé ženy pohřbené před zhruba sedmnácti sty lety.
Vojenská přítomnost Spojených států v Karibiku, oficiálně zdůvodněná bojem proti drogovým kartelům, vyvolává četné spekulace o vojenské operaci proti Venezuele. Ta by podle expertů byla mimořádně náročná. Vyžadovala by ještě výrazně více sil a také přípravu na boj v džungli, s nímž se americká armáda nesetkala od Vietnamu. Zopakování úspěšného scénáře z Panamy z roku 1989 považují pozorovatelé za nepravděpodobné.
