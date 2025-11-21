Výchozím bodem pro jednání o míru má být linie bojů, shodli se Merz, Macron a Starmer

Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer se po hovoru s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským shodli, že výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády. Hovor se týkal americko-ruského plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. USA zároveň Kyjevu pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud jejich návrh nepřijme.
Ukrajinské síly musí být podle západních představitelů zůstat schopny bránit suverenitu své země.
O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, mají evropští představitelé hovořit během pátku také se šéfem Bílého domu.
USA hrozí zastavením dodávek zbraní
USA podle zdrojů Reuters zároveň pohrozily Ukrajině, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud nepřijme návrh na ukončení války. Spojené státy údajně chtějí Kyjev přimět, aby tak učinil do příštího čtvrtka.
Podobně také britský list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské zdroje v pátek napsal, že Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby do čtvrtka přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou.
Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které jsou pro Kyjev nepřípustné.
Podle plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině by se napadená země měla de facto vzdát Krymu a dalších dvou oblastí, jejich části před ruským agresorem stále brání, dva další regiony by byly rozděleny podle stávající frontové linie.
Podle návrhu by Ukrajina nevstoupila do NATO a Severoatlantická aliance by se v budoucnu nerozšiřovala o další země. Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.