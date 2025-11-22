Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.
„Obvykle se deklarace schvaluje až na samém závěru. Ale převládl názor, že bychom měli nejprve přijmout deklaraci summitu jako první bod programu,“ řekl podle AP novinářům mluvčí jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy Vincent Magwenya.
Letošní setkání bojkotují Spojené státy, jejichž prezident Donald Trump dlouhodobě zpochybňuje vědecké poznatky ohledně lidského vlivu na změnu klimatu. Spojené státy se tak na návrhu textu nepodílely, což podle Reuters jeden z činitelů Trumpovy administrativy označil za ostudné.
Trumpova administrativa vyvíjela na Jihoafrickou republiku tlak, aby nepřijímala deklaraci lídrů v nepřítomnosti americké delegace, uvedli jihoafričtí představitelé podle AP.
Další podrobnosti o obsahu prohlášení zatím lídři nezveřejnili. Jihoafrická republika jej ale podle AP oslavuje jako vítězství prvního summitu G20 konaného v Africe.
Dvoudenní summit v jihoafrickém Johannesburgu začal v sobotu. Oficiální program se zaměří na udržitelnost zadlužených zemí s nízkými příjmy a na spravedlivější využívání nerostných surovin afrického kontinentu. Jihoafrická republika jako hostující země chce podle tamních médií zároveň upozornit světové lídry na dopady změny klimatu na státy globálního Jihu. Evropští lídři nicméně budou probírat zejména situaci na Ukrajině, napsala dříve agentura Reuters.
Skupinu G20 tvoří 21 členů – kromě 19 zemí i Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky. Summitu v Johannesburgu se nicméně podle jihoafrického ministra zahraničí účastní zástupci 42 států. Na schůzce se tradičně podílí i řada mezinárodních institucí, například OSN či Světová banka. Účastní se také generální tajemník OSN António Guterres.
Setkání se také koná ve stínu napjatých vztahů mezi Spojenými státy a JAR. Trump už dříve avizoval, že na summit G20 do JAR nepojede a že ho zastoupí viceprezident JD Vance. Začátkem tohoto měsíce ale oznámil, že jeho administrativa na summit nepošle nikoho. Zdůvodnil to tím, že v JAR je podle něj utlačována bílá menšina. Vláda JAR taková tvrzení odmítá.