Vznikla Globální aliance proti hladu a chudobě

Na summitu lídrů G20 v brazilském Riu de Janeiro byla oficiálně založena Globální aliance proti hladu a chudobě. Má 148 členů. Za cíl si klade vymýtit hlad a chudobu do roku 2030.

Aliance se připravovala v uplynulém roce, nejnověji se k ní nyní připojila i Argentina. Patří do ní 82 zemí, Africká unie, Evropská unie, 24 mezinárodních organizací, devět mezinárodních finančních institucích a 31 dobročinných a nevládních organizací.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve svém projevu zdůraznil význam společného postupu: „Dokud budou rodiny bez jídla na stole, děti žebrající na ulicích a mladí lidé bez naděje na lepší budoucnost, nebude mír. Ze zkušenosti víme, že řada dobře navržených veřejných politik, jako jsou programy rozdělování příjmů typu „Bolsa Família“ (brazilský projekt podmíněné finanční dávky) a výživné školní stravování pro děti, má potenciál ukončit pohromu hladu a vrátit lidem naději a důstojnost.“

Aliance coby nezávislá platforma počítá s koordinací veřejných politik, mobilizací finančních zdrojů a integrací dat a technologií založených na ověřených řešeních. Technické zázemí a ústředí poskytne FAO (Organizace pro výživu a zemědělství OSN sídlící v Římě), ale bude funkčně autonomní. Brazílie se zavázala financovat padesát procent nákladů do roku 2030 s příspěvky partnerů, jako jsou Německo, Norsko, Portugalsko a Španělsko.

Daň pro miliardáře

Země skupiny velkých světových ekonomik G20 na svém summitu v Brazílii přijaly také prohlášení, v němž volají po globální dani zacílené na miliardáře. Podle odhadů by se týkala asi tří tisíc lidí na světě, zhruba stovka z nich je v Latinské Americe. Výtěžek by měl jít na programy proti hladu a chudobě.

Prohlášení zmiňuje i reformy, které postupně povedou k rozšíření počtu stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Rada by podle nich měla odpovídat „realitám a požadavkům 21. století“ a být reprezentativnější, efektivnější či demokratičtější.

Dále G20 vyzvala k větší pomoci válkou sužovanému Pásmu Gazy a k ukončení bojů na Blízkém východě a na Ukrajině.

Příjemné překvapení pro Brazílii

Při pondělním úvodu summitu, který formálně skončí ve středu, pozorovatelé podle AP pochybovali, že brazilský prezident dokáže přesvědčit lídry států, aby souhlasili se společným prohlášením v době plné nejistoty i kvůli zvolení Donalda Trumpa příštím americkým prezidentem. Nakonec se to z větší části podařilo, byť prohlášení někteří členové nepodpořili.

„I když je to obecné, je to pro Brazílii pozitivní překvapení,“ myslí si nezávislý politický konzultant a bývalý brazilský ministr Thomas Traumann. „V jednom okamžiku hrozilo, že žádné prohlášení nebude. I přes výhrady je to pro Lulu dobrý výsledek.“