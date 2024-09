Molekulární šlechtění i méně plýtvání. Čeští vědci hledají recept, jak nasytit svět

Úspěchy, mezi které patří nové biotechnologie, využití netradičních plodin i systém výstrah reagujících na změnu klimatu, si připisují vědci z devíti pracovišť Akademie věd ČR (AV ČR), kteří se snaží přispět k zajištění dostatku potravin pro lidstvo. Pět let úspěšně spolupracovali ve výzkumném programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Výsledky, kterých dosáhli, představili na stejnojmenné konferenci v pondělí.

V České republice koordinuje výzkum v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Podle něj se riziko budoucího hladomoru podaří odvrátit jen tehdy, pokud se zemědělská produkce do roku 2050 ve srovnání s rokem 2000 zdvojnásobí.

Lidí je stále více. Jak pro ně zajistit dostatek potravin, a to přesto, že přibývá problémů s klimatem, je jednou z nejvýznamnějších výzev současnosti. Řešení vyžaduje spolupráci mezi vědci, politiky, zemědělci, průmyslem a veřejností.

„Musíme začít co nejdříve využívat pokročilé technologie, které umožní udržitelným způsobem produkovat dostatek kvalitních potravin. Významným nástrojem, který zvýší efektivitu šlechtění, je využití nejnovějších molekulárních technik. Plodiny nové generace budou mít stabilní výnos i za nepříznivých podmínek a budou odolné vůči chorobám a škůdcům, což umožní snižovat v zemědělství spotřebu chemikálií. V neposlední řadě bude díky těmto moderním technikám možné získat plodiny s vyšším obsahem zdraví prospěšných látek,“ vysvětluje Doležel.

Program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 je rozdělen do devíti tematických oblastí, z nichž každá už přinesla konkrétní, byť mnohdy jen částečné, výsledky. Zároveň se snaží o co nejrychlejší přenos nových poznatků do praxe – díky tomu vznikly mimo jiné už tři aplikační laboratoře. Výzkumníci v programu spolupracují s firmami, šlechtiteli i se státní sférou.

Systémy včasné výstrahy proti výkyvům počasí

Klimatická změna má značný dopad na zemědělství a přináší mnoho výzev. Extrémní meteorologické jevy mohou podle klimatologa Zdeňka Žaluda z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR poškodit úrodu více druhů zemědělských plodin.

„Přibývá tropických dnů, přívalových srážek i jarních mrazů. Pro počasí přestávají platit tradiční vzorce, což velmi negativně ovlivňuje zemědělství. Proto jsme začali budovat systémy včasné výstrahy proti negativním dopadům počasí, jako jsou například Intersucho.cz, Agrorisk.cz nebo Firerisk.cz, které umožňují zemědělcům rychleji a lépe reagovat na změny počasí a šíření škůdců. Zemědělci mají o naše systémy výstrah velký zájem,“ říká Žalud.