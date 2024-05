Lidstvo čím dál víc zamořuje vesmír. Je to jako na Divokém západě, varují čeští vědci

Zdrojem kosmického smetí je v podstatě všechno, co lidstvo vynese do vesmíru. Typickým příkladem jsou nepoužívané družice, rakety na výnos družic, vybuchlé součásti motorů a zbraně pro odstranění družic, které rozptýlí kosmické smetí do různých kosmických výšek a drah. Vesmírný odpad pak žije svým vlastním životem.

Podle Pavla Suchana z AV ČR je lidstvo na začátku konce pohledu na oblohu, jak ji znalo. „Teď můžeme vidět až tři tisíce hvězd pouhým okem. Pokud budeme vysílat čím dal větší počet družic a může jich za pár let být až padesát i sto tisíc, bude vidět více družic než hvězd,“ upozornil Suchan.

Vesmírné smetí má také dopad na bezpečnost, protože hrozí větší množství srážek s technologickými družicemi na oběžné dráze zajišťující předpovědi počasí, navigaci nebo podporu záchranného systému. Suchan přirovnal situaci na oběžné dráze k Divokému západu. Řešení má podle něj dvě roviny, právní a technologickou.

Problém pro astronomy se bude zvětšovat

„Z pohledu profesionálního astronoma je okolí vesmíru zamořené hodně. Komplikuje nám to práci i provoz satelitů na orbitě. Zároveň to způsobuje radiové a světelné znečištění. Například do našich pozorování svítí něco, co tam být nemá," doplňuje Soňa Ehlerová, která je zástupkyní České republiky v Radě Evropské jižní observatoře (ESO).