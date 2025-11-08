Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR

Spojené státy nebudou mít na letošním summitu skupiny největších ekonomik G20 v Jihoafrické republice zastoupení. Uvedl to v pátek americký prezident Donald Trump, který za důvod označil útlak bělošských farmářů ze strany vlády. Vedení JAR odmítá, že by bělošskou menšinu diskriminovalo.
Trump již v květnu během návštěvy hlavy Jihoafrické republiky Cyrila Ramaphosy v Oválné pracovně Bílého domu prohlásil, že vláda JAR umožňuje zabíjení bílých farmářů a zabírání jejich půdy. Jihoafrický prezident odmítl obvinění z útlaku bělochů a uvedl, že jeho země má problémy s kriminalitou a že je více černošských obětí než bělošských.
„Je zcela hanebné, že se G20 bude konat v Jižní Africe...Žádný americký činitel se nezúčastní, dokud bude toto porušování lidských práv pokračovat,“ napsal v pátek Trump na své sociální síti.
Svou účast Trump vyloučil již dříve, nahradit jej ale měl viceprezident JD Vance. Nyní podle prezidenta tato možnost padla.
Trump při setkání s Ramaphosou své tvrzení podpořil snímky pytlů těl domnělých zavražděných bělošských farmářů. Agentura Reuters a některá další média ovšem na základě analýzy dospěla k závěru, že snímky jsou vytažené z videoreportáže z Konga.