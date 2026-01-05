Venezuelské opozici chybí respekt armády, připustil krajan žijící v Česku

María Corina Machadová nemůže převzít moc ve Venezuele, protože nemá respekt armády a ve vlasti ji hrozí nebezpečí, připustil Venezuelan žijící v Česku Juan Sánchez Téllez. V rozhovoru pro ČT tak reagoval na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Machadová není respektovanou osobou. Podle Télleze americký úder na Venezuelu vyvolává rozporuplné pocity, ale kroky Bílého domu zatím směřovaly ke konci venezuelského autoritativního režimu. Rozhovor vedl Jiří Václavek.
Téllez částečně připustil, že lídři venezuelské opozice Machadová a Edmundo González Urrutia nemohou převzít moc, protože se nenachází ve Venezuele, kde jim hrozí velké nebezpečí. To se podle něj změní, teprve až dojde k reorganizaci tamního uspořádání.
„Abych interpretoval Trumpova slova. Ano, Machadová a Urrutia nemůžou nic udělat, protože nemají žádnou moc ani respekt ozbrojených sil, které v tomto okamžiku stále podporují autoritářského vládce Nicoláse Madura, kterého USA unesly a postavily před soud, a potažmo tamní viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, kterou v Madurově nepřítomnosti soud pověřil vedením země,“ uvedl Téllez.
Rodríguezová má šanci vyslyšet požadavky Venezuelanů, kterými je podle Télleze propuštění politických vězňů, odstranění ozbrojených milic a umožnění vzniku demokratické opozice. Připustil však, že realita může být velmi odlišná. Může podle něj dojít i k tomu, že Rodríguezová nebude postupovat podle Trumpových představ a dojde k dalšímu americkému útoku.
Nepřítel mého nepřítele je můj přítel
Téllez přiblížil svůj postoj k americkému úderu na Caracas, okolní vojenské cíle a únos Madura. „Občané Venezuely už dlouho neslyšeli tak dobrou zprávu, proto jste viděli řadu Venezuelanů, kteří byli v ulicích a slavili. Na druhou stranu ta skutečnost, že vaše země je bombardovaná cizí vládou, je strašná,“ sdělil Venezuelan.
„Nechceme, aby nám tento režim nadále vládl. Byli jsme pod chávismem a Madurem téměř třicet let – prakticky celý můj život, nic jiného neznám. Když k tomu došlo, tak jsme za to rádi, ale za jakou cenu?“ položil rétorickou otázku Téllez.
„Jsem si jistý, že Donald Trump se nezajímá o prosperitu Venezuely. (USA) mají vlastní důvody, proč to dělají, ale v tento moment se shodují s námi, že je potřeba odstranit Madura,“ míní Téllez. „Jak se říká: Nepřítel mého nepřítele je můj přítel,“ dodal.
Téllez zohlednil i to, jak mohou ostatní latinskoamerické státy vnímat postup USA. „Skutečnost, že někdo ze zahraničí unese vašeho prezidenta, je velmi děsivá,“ míní.
Podle něj však někteří lidé zapomínají, že hlavním nepřítelem Venezuely nebyl jiný stát, ale její samotná vláda. „Dostali jsme se do bodu, kdy vítáme cokoliv nebo kohokoliv, kdo nám může pomoci. Později uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil.