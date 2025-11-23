Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA projednají v Ženevě americko-ruský plán

Poradci pro národní bezpečnost Francie, Německa a Velké Británie se v Ženevě setkají se zástupci EU, USA a Ukrajiny, aby projednali americko-ruský plán na ukončení ruské války proti Ukrajině. Schůzky se zúčastní mimo jiné šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak či americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Za USA se jednání podle agentur zúčastní i zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a zmocněnec Pentagonu pro záležitosti armády Daniel Driscoll. Německý vládní zdroj agentury Reuters uvedl, že Ukrajině a Spojeným státům byl zaslán evropský návrh mírového plánu, který z toho amerického vychází.
V ukrajinské delegaci budou kromě Jermaka třeba také šéf bezpečnostní rady státu Rustem Umerov, velitel vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov, náčelník generálního štábu Andrij Hnatov či náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslycja.
Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americko-ruský plán na ukončení ruské války na Ukrajině v jeho současné podobě a uvedli, že na návrhu je třeba ještě pracovat.
Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně šest set tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.