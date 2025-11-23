Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA projednají v Ženevě americko-ruský plán


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Poradci pro národní bezpečnost Francie, Německa a Velké Británie se v Ženevě setkají se zástupci EU, USA a Ukrajiny, aby projednali americko-ruský plán na ukončení ruské války proti Ukrajině. Schůzky se zúčastní mimo jiné šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak či americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Za USA se jednání podle agentur zúčastní i zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a zmocněnec Pentagonu pro záležitosti armády Daniel Driscoll. Německý vládní zdroj agentury Reuters uvedl, že Ukrajině a Spojeným státům byl zaslán evropský návrh mírového plánu, který z toho amerického vychází.

V ukrajinské delegaci budou kromě Jermaka třeba také šéf bezpečnostní rady státu Rustem Umerov, velitel vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov, náčelník generálního štábu Andrij Hnatov či náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslycja.

Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americko-ruský plán na ukončení ruské války na Ukrajině v jeho současné podobě a uvedli, že na návrhu je třeba ještě pracovat.

Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně šest set tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Trump po kritice spojenců připustil, že jeho plán pro Ukrajinu není finální
Ukrajinští vojáci blízko frontové linie u Kosťantynivky (snímek z 20. listopadu 2025)

Výběr redakce

Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně čtrnáct lidí

Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně čtrnáct lidí

před 4 mminutami
Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

před 20 mminutami
Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA projednají v Ženevě americko-ruský plán

Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA projednají v Ženevě americko-ruský plán

před 39 mminutami
Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

před 1 hhodinou
Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

Dětská kriminalita roste. Motoristé a SPD chtějí snížit trestní odpovědnost

před 2 hhodinami
Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

před 2 hhodinami
Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

Ozbrojené síly rozšiřují aktivní zálohy, zájemce mají motivovat také drony

před 3 hhodinami
Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vlny veder v Evropě mohou nabrat na smrtnosti, varuje analýza

Před dvaceti lety zasáhla Evropu vlna veder a stála životy dvacet tisíc lidí. Pokud by stejná přišla znovu, dopady by byly ještě daleko horší. Odhaduje to nový model amerických epidemiologů. Autoři spočítali, že počet úmrtí za týden by se mohl vyšplhat na úroveň zaznamenanou během nejhorších fází pandemie covidu-19.
před 2 mminutami

Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně čtrnáct lidí

Nejméně čtrnáct lidí bylo zraněno při ruském nočním dronovém útoku na Dnipro. Podle serveru Ukrajinska pravda to uvedl šéf tamní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko s tím, že mezi zraněnými je i jedenáctileté dítě. Při ruském ostřelování Záporoží bylo podle šéfa tamní správy Ivana Fedorova zraněno šest lidí.
před 4 mminutami

Provoz letiště v Eindhovenu přerušily drony

Provoz letiště v nizozemském Eindhovenu byl v sobotu večer na několik hodin uzavřen, protože v jeho okolí byly spatřeny drony. Sdělil to nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. Letecký provoz byl obnoven hodinu před půlnocí.
před 20 mminutami

Zástupci Ukrajiny, evropských zemí a USA projednají v Ženevě americko-ruský plán

Poradci pro národní bezpečnost Francie, Německa a Velké Británie se v Ženevě setkají se zástupci EU, USA a Ukrajiny, aby projednali americko-ruský plán na ukončení ruské války proti Ukrajině. Schůzky se zúčastní mimo jiné šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak či americký ministr zahraničí Marco Rubio.
před 39 mminutami

Rubio tvrdí, že plán na ukončení ruské války vychází z podnětů Moskvy i Kyjeva

Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že 28bodový plán na ukončení ruské války na Ukrajině byl vypracován Spojenými státy, přičemž je založen na podnětech z ruské strany, ale také na předchozích a aktuálních podnětech z ukrajinské strany. Dokument podle něj představuje rámec pro probíhající jednání. Podle dosavadních dostupných informací plán vypracovali zástupci USA a Ruska a Ukrajina ani EU k jeho přípravě nebyly přizvány.
před 4 hhodinami

Mluvčí Bílého domu kritizovala jihoafrické předsednictví G20

Jihoafrická republika odmítá podle mluvčí Bílého domu usnadnit bezproblémové předání předsednictví skupiny G20 Spojeným státům. V sobotu to podle agentury Reuters uvedla mluvčí Anna Kellyová poté, co lídři velkých světových ekonomik na summitu v Johannesburgu bez účasti USA přijali deklaraci, která zdůrazňuje závažnost klimatických změn.
před 6 hhodinami

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Jedním ze symbolů odporu ukrajinských obránců se stal Hadí ostrov v Černém moři. V prvních dnech ruské invaze celý svět obletěl audiozáznam komunikace křižníku Moskva a pohraničníka Romana Gribova. Byť zdánlivě nedůležitý kus země, sváděly se o něj ostré bitvy – i ve čtvrtém roce války je klíčový pro provoz lodí. I přes neustálou ruskou hrozbu vlaje na ostrově ukrajinská vlajka. V Zóně ČT24 popsali příslušníci ukrajinských speciálních sil tamní reálie posledních let i měsíců.
před 11 hhodinami

Estonské nebe chrání alianční spojenci

Tallinu pomáhají s bráněním vzdušného prostoru alianční spojenci. Nejčastěji kontrolují neohlášená ruská letadla. Do vzduchu musejí piloti kvůli poplachu v průměru čtyřikrát za měsíc. Estonská obrana ale čelí i dalším výzvám – stále častější jsou například kybernetické útoky ze strany Moskvy. Estonsko chce na obranu do roku 2029 utratit téměř pět a půl procenta hrubého domácího produktu.
před 12 hhodinami
Načítání...