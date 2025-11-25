Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem


Zdroj: Reuters, Ukrajinska pravda, ČTK, ISW

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se ještě tento týden mohl setkat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, aby s ním finalizoval plán na zastavení ruské války na Ukrajině. Uvedl to tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. O rusko-ukrajinské válce budou ve středu jednat ministři zahraničí zemí EU. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.

„Očekáváme, že co nejdříve bude v listopadu zorganizována návštěva ukrajinského prezidenta v USA, abychom učinili finální kroky a dosáhli dohody s Donaldem Trumpem,“ uvedl Umerov.

Ukrajinská strana podle Umerova oceňuje produktivní a konstruktivní jednání v Ženevě mezi ukrajinskou a americkou delegací i pokračující úsilí prezidenta Trumpa o ukončení ruské války. Delegace se v Ženevě shodly na klíčových podmínkách, dodal tajemník ukrajinské bezpečnostní rady.

Ukrajina nyní ve svých dalších krocích počítá s podporou evropských partnerů, podotkl také Umerov.

Nejmenovaný unijní představitel řekl agentuře Reuters, že ministři zahraničí unijních zemí budou ve středu jednat prostřednictvím videokonference. V úterý se také prostřednictvím videokonference sejdou představitelé takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí podporujících Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. 

Revize americko-ruského plánu

Původní osmadvacetibodový plán, který se minulý týden dostal do médií a na kterém podle dostupných informací pracovali zmocněnec amerického prezidenta Trumpa Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev, počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.

Dále předpokládal, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na šest set tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Mnozí upozorňovali, že tyto návrhy jednoznačně vycházely vstříc Rusku a že jejich přijetí by znamenalo pro Ukrajinu kapitulaci i ztrátu suverenity.

V pondělí Bílý dům oznámil, že delegace Spojených států a Ukrajiny při nedělním jednání v Ženevě zpřesnily návrhy ohledně možného ukončení rusko-ukrajinské války. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, protože Evropa se podílí na všech bodech, které se jí týkají.

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu
Jednání v Ženevě

Experti: Rusko obě verze plánu odmítá

Ruský vůdce Vladimir Putin v pátek na zasedání ruské bezpečnostní rady tvrdil, že původní rusko-americký plán by mohl být základem konečného mírového urovnání konfliktu.

K výsledkům jednání v Ženevě, kde byl plán revidován, se jeho mluvčí Dmitrij Peskov v pondělí nechtěl vyjadřovat, poradce šéfa Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov ale prohlásil, že evropské protinávrhy vůči původnímu americko-ruskému plánu pro Rusko nefungují.

Jak ale upozornili mimo jiné analytici z Institutu pro studium války (ISW), ruští představitelé dávali už před jednáním v Ženevě najevo – byť ne oficiálně ústy Kremlu – že Moskvě nestačí ani původní verze návrhu, neboť Rusko odmítá přistoupit na cokoliv jiného, než je úplné zničení ukrajinské státnosti a oslabení NATO.

„Kreml nadále neprojevuje ochotu ke kompromisům v oblasti mírových jednání v dobré víře,“ shrnuje ISW s tím, že Kreml zatím nepřipravuje Rusy na to, „aby akceptovali cokoli menšího než plné ruské vítězství na Ukrajině“. 

Rusko pokračuje v úderech na Ukrajinu, šest lidí zahynulo
Následek ruského útoku na Dnipro

Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti. Omezil dodávky tepla, vody i elektřiny

Ukrajina během noci na úterý opět čelila rozsáhlému ruskému útoku podniknutému za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě byly slyšet výbuchy, v obytných budovách o deseti a 22 podlažích vypukly požáry, píší média. V ukrajinské metropoli přišlo o život nejméně šest lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady.
04:55Aktualizovánopřed 8 mminutami

Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se ještě tento týden mohl setkat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, aby s ním finalizoval plán na zastavení ruské války na Ukrajině. Uvedl to tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. O rusko-ukrajinské válce budou ve středu jednat ministři zahraničí zemí EU. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
před 19 mminutami

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřená v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou polských občanů uzavřené v Německu s odůvodněním, že polské právo nepovoluje sňatek osob stejného pohlaví.
10:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuuje vesnici

Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo stíhací letouny poté, co bezpilotní letouny narušily vzdušný prostor země poblíž hranic s Ukrajinou. Moldavská policie zase evakuuje vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam dron narazil do jednoho z domů.
před 1 hhodinou

Thajsko zasáhly povodně. V Chat Jaj pršelo nejvíc za tři sta let

Přívalové deště způsobily na jihu Thajska nejhorší povodně za posledních patnáct let. Uvedl to tamní premiér Anutin Čánvirakun v souvislosti s živelní pohromou, která v zemi v posledních dnech postihla téměř dva miliony lidí. Nejméně devatenáct lidí zemřelo. Nejhorší situace je ve městě Chat Jaj, které zaznamenalo nejvyšší denní úhrn srážek za posledních tři sta let.
před 1 hhodinou

Nová strategie proti antisemitismu dává důraz na bezpečnost i vzdělání

Incidentů spojených s nepřátelstvím či předpojatostí proti Židům přibývá. Výjimkou není ani Česko, kde úřady v roce 2024 zaznamenaly třiatřicet trestných činů motivovaných antisemitismem. Federace židovských obcí (FŽO) v tuzemsku vloni zaznamenala 4694 antisemitských incidentů, což je meziročně o 366 více. I proto pro boj s tímto jevem vznikla nová strategie, kterou schválila končící vláda.
před 5 hhodinami

Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s nedělními jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o devatenácti bodech.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové

Federální soudkyně v pondělí zamítla trestní řízení proti bývalému řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové, informuje agentura AP. Rozhodnutí soudkyně podle agentury zdůvodnila tím, že prokurátorka, která na naléhání prezidenta Donalda Trumpa vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem. Bílý dům uvedl, že se ministerstvo spravedlnosti proti rozhodnutí odvolá.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
