Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by se ještě tento týden mohl setkat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, aby s ním finalizoval plán na zastavení ruské války na Ukrajině. Uvedl to tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. O rusko-ukrajinské válce budou ve středu jednat ministři zahraničí zemí EU. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
„Očekáváme, že co nejdříve bude v listopadu zorganizována návštěva ukrajinského prezidenta v USA, abychom učinili finální kroky a dosáhli dohody s Donaldem Trumpem,“ uvedl Umerov.
Ukrajinská strana podle Umerova oceňuje produktivní a konstruktivní jednání v Ženevě mezi ukrajinskou a americkou delegací i pokračující úsilí prezidenta Trumpa o ukončení ruské války. Delegace se v Ženevě shodly na klíčových podmínkách, dodal tajemník ukrajinské bezpečnostní rady.
Ukrajina nyní ve svých dalších krocích počítá s podporou evropských partnerů, podotkl také Umerov.
Nejmenovaný unijní představitel řekl agentuře Reuters, že ministři zahraničí unijních zemí budou ve středu jednat prostřednictvím videokonference. V úterý se také prostřednictvím videokonference sejdou představitelé takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí podporujících Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.
Revize americko-ruského plánu
Původní osmadvacetibodový plán, který se minulý týden dostal do médií a na kterém podle dostupných informací pracovali zmocněnec amerického prezidenta Trumpa Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev, počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.
Dále předpokládal, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na šest set tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Mnozí upozorňovali, že tyto návrhy jednoznačně vycházely vstříc Rusku a že jejich přijetí by znamenalo pro Ukrajinu kapitulaci i ztrátu suverenity.
V pondělí Bílý dům oznámil, že delegace Spojených států a Ukrajiny při nedělním jednání v Ženevě zpřesnily návrhy ohledně možného ukončení rusko-ukrajinské války. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, protože Evropa se podílí na všech bodech, které se jí týkají.
Experti: Rusko obě verze plánu odmítá
Ruský vůdce Vladimir Putin v pátek na zasedání ruské bezpečnostní rady tvrdil, že původní rusko-americký plán by mohl být základem konečného mírového urovnání konfliktu.
K výsledkům jednání v Ženevě, kde byl plán revidován, se jeho mluvčí Dmitrij Peskov v pondělí nechtěl vyjadřovat, poradce šéfa Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov ale prohlásil, že evropské protinávrhy vůči původnímu americko-ruskému plánu pro Rusko nefungují.
Jak ale upozornili mimo jiné analytici z Institutu pro studium války (ISW), ruští představitelé dávali už před jednáním v Ženevě najevo – byť ne oficiálně ústy Kremlu – že Moskvě nestačí ani původní verze návrhu, neboť Rusko odmítá přistoupit na cokoliv jiného, než je úplné zničení ukrajinské státnosti a oslabení NATO.
„Kreml nadále neprojevuje ochotu ke kompromisům v oblasti mírových jednání v dobré víře,“ shrnuje ISW s tím, že Kreml zatím nepřipravuje Rusy na to, „aby akceptovali cokoli menšího než plné ruské vítězství na Ukrajině“.