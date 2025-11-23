Po ruském útoku na Dnipro je zraněno nejméně čtrnáct lidí

Nejméně čtrnáct lidí bylo zraněno při ruském nočním dronovém útoku na Dnipro. Podle serveru Ukrajinska pravda to uvedl šéf tamní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko s tím, že mezi zraněnými je i jedenáctileté dítě. Při ruském ostřelování Záporoží bylo podle šéfa tamní správy Ivana Fedorova zraněno šest lidí.
„Rusové na oblast útočili drony. Podle údajů protivzdušné obrany jich bylo patnáct zničeno,“ uvedl Hajvanenko. Důsledkem útoku je podle něj kromě zraněných osob také požár obytného domu. Poničena byla i přístavba rodinného domku a šest automobilů.
Útokům agresora čelila také Oděská oblast a samotná Oděsa. Podle serveru Ukrinform vznikl na místech úderů požár, podle předběžných informací nebyl nikdo zraněn.
V noci na neděli zaútočila Moskva na Ukrajinu 98 bezpilotními letouny, 69 z nich bylo sestřeleno nebo potlačeno.
Ukrajinské údery
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jejich protivzdušná obrana zničila celkem 75 ukrajinských dronů, nejvíce nad Černým mořem a nezákonně anektovaným poloostrovem Krym. Podle ruskojazyčné služby BBC použil Kyjev drony také k útokům na energetické objekty v Ruskem okupovaných částech ukrajinské Doněcké oblasti.
Podle Ukrajinské pravdy, která se odkazuje na ruské telegramové kanály a videozáznamy svědků z místa, začal po ukrajinském útoku požár v areálu tepelné elektrárny ve městě Šatura v Moskevské oblasti.
BBC také uvádí, že starosta Moskvy Sergej Sobjanin zmínil sestřel dvou ukrajinských dronů v okolí ruské metropole, tři drony byly podle webu stanice sestřeleny nad Smolenskou oblastí.
Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné agresi sousedního Ruska.
Načítání...