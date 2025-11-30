Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu


před 6 mminutami
7 minut
Ukrajina vstupuje už do třetí zimy ve válečných podmínkách. Tentokrát ale zemi čekají podle prezidenta Volodymyra Zelenského vůbec ty nejhorší zimní měsíce. Rusko sahá k strategii zanechat Ukrajince ve tmě i chladu, a pokusit se tak zlomit jejich morálku. Letos se navíc ve velkém zaměřilo nejen na elektrárny a rozvodné sítě, ale taky na plynárenskou infrastrukturu.

Torza zásobníků na plyn, úlomky dronů i půda, kterou plameny proměnily z černé v rezavě rudou. To vše stále připomíná měsíc starý masivní ruský útok na zařízení na těžbu plynu společnosti Naftogaz, které bylo strategicky důležitým terčem.

„Zažil jsem vytváření, výstavbu, provoz, všechny možné problémy i vítězství svého zaměstnavatele. Je smutné to vidět, ale máme to, co máme. Musíme dál pracovat,“ říká jeden ze zaměstnanců společnosti.

Rusko masivně zaútočilo na ukrajinskou energetiku
Následky ruského útoku v Dnipru, 8. 11. 2025

Místo je přísně utajované a exkluzivní přístup sem dostala agentura AP. Státní ukrajinská ropná a plynárenská společnost zažila dvě vlny útoků, nejdříve na jaře a pak v říjnu. Podzimní úder byl mnohem silnější a promyšlenější, využil taktiku kombinovaného nasazení dronů i raket a nenávratně poškodil klíčovou infrastrukturu.

„Přišli jsme o velkou část ukrajinské produkce plynu. Takže, abychom udržitelně přečkali topnou sezónu, jsme nuceni dovážet dodatečný objem plynu,“ sdělil ředitel společnosti Naftogaz Serhij Koretskyj.

Ukrajina jedná o dodávkách plynu s partnery

Běžně by si Ukrajina vystačila s vlastní produkcí, teď bude potřebovat import v hodnotě dvou miliard dolarů, který si válkou poškozená ekonomika může jen stěží dovolit, a většinu tak bude financovat z evropských půjček. O dodávkách plynu jedná Kyjev se Spojenými státy, kontrakt už uzavřel s Řeckem. Dodávky bude od prosince do příštího března dostávat potrubím z přístavu Alexandrupoli na severovýchodě Řecka přes Balkán až do Oděsy. Podle řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise to Ukrajině poskytne okamžitý přístup k diverzifikovaným a spolehlivým zdrojům energie.

Vytápění většiny ukrajinských domácností je závislé právě na zemním plynu. Přečkat bez něj zimu, kdy teploty sahají i k minus dvaceti stupňům, by bylo těžké. Ruská armáda přidala masivní útoky na plynárenskou infrastrukturu k již osvědčené strategii – úderům na elektrárny a rozvodné sítě. Opravy zasažených elektráren jsou náročné a rizikové, jelikož hrozí další údery.

Mise všech je stejná. Udržet Ukrajinu ve světle a teple další zimu. Rusko ale útoky zesiluje a napadená země se potýká s pravidelnými výpadky energie napříč regiony od frontové linie až po nejzápadnější oblasti.

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny
Následky ruského útoku na Kyjev (29. listopadu 2025)

Korupční kauza v energetice

V této době vyšetřovatelé odhalili rozsáhlou korupční síť sahající do nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského. Vyšetřují i dosud druhého nejvlivnějšího muže Ukrajiny Andrije Jermaka, který už kvůli tomu rezignoval. Zločinecká skupina si měla ve státním podniku Enerhoatom, který je největším producentem elektřiny na Ukrajině, přijít díky provizím za udělování zakázek na budování ochranné infrastruktury kolem energetických objektů až na dvě miliardy korun.

Mnozí si myslí, že peníze mohly jít na ochranu kritických energetických objektů. Domácnosti napříč celou Ukrajinou jsou kvůli odstávkám denně bez proudu mnohdy až osmnáct hodin.

Ukrajinu pobouřila miliardová energetická korupce
Ilustrační foto

Nelehká situace na domácím poli doplňuje ta na mezinárodní scéně. Americký tlak na uzavření míru stoupá. „Ukrajina teď čelí velice těžkému rozhodnutí. Buď ztratí důstojnost nebo riskuje ztrátu klíčového partnera. Buď složitých 28 bodů nebo extrémně těžká zima, ta nejtěžší a další rizika,“ uvedl Zelenskyj.

Pozice Zelenského na domácí politické půdě je právě kvůli korupční kauze nejslabší od počátku ruské invaze. Už tak nelehkou zimu navíc komplikuje pomalý a vytrvalý postup ruské armády v době, kdy do napadené země prakticky přestala proudit americká vojenská pomoc.

