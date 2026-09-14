Lázeňský dům v Luhačovicích může opět přijímat nové klienty. Hygienici zrušili zákaz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) v pondělí zrušila svůj zákaz lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty kvůli epidemii gastroenteritidy. Hygienici tam od července evidovali přes 170 případů onemocnění, minulý týden proto zařízení dočasně zakázali přijímat klienty, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Opatření mělo platit od úterý 15. září. Nyní však mimořádné opatření zrušili.
„Od vydání mimořádného opatření nebyl v zařízení zaznamenán ani nahlášen žádný nový případ sledovaného onemocnění. S ohledem na tento vývoj a na zavedená protiepidemická opatření proto KHS ZK vyhodnotila plošný zákaz přijímání nových klientů jako nadbytečný. Mimořádným opatřením měl být od 15. září 2026 do odvolání zakázán příjem nových klientů v celém objektu zařízení. K jeho uplatnění však vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace nedojde,“ sdělila mluvčí hygieny Stanislava Kutějová.
Připomněla, že podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu platí, že pokud pominou důvody pro vydání mimořádného opatření, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví má takové opatření bezodkladně zrušit nebo změnit. Lázeňský léčebný dům tak může nadále přijímat nové klienty.
„Nadále však platí zvýšený epidemiologický dohled a důsledné dodržování stanovených protiepidemických opatření,“ uvedla Kutějová. Hygienici budou situaci v zařízení dále sledovat. V případě zhoršení nebo výskytu nových případů jsou připraveni přijmout další opatření k ochraně veřejného zdraví.
Ředitelka Lázeňského léčebného domu Praha Anna Kneblová v pondělí řekla, že obvolávají klienty, kterým museli zrušit pobyt, bylo jich asi 150. Z toho sedmdesát bylo lázeňských pacientů, zbytek soukromých klientů. „Je to náročné, musíme s klienty opět jednat, někteří se bojí, někteří si našli místo v jiných lázních. Dva klienty jsme však přijali zpět,“ uvedla Kneblová.
Provozovatelé zařízení s rozhodnutím hygieniků z minulého týdne o zákazu přijímání nových klientů nesouhlasili a odvolali se proti němu. Škodu odhadli na pět milionů korun. Podle Kneblové utrpěla také pověst zařízení.
V lázeňském domě je v karanténě ještě asi deset klientů. Některým končí karanténa v úterý, jiným později. Lázeňský dům Praha má kapacitu 180 lůžek, provozuje jej společnost Knebl. V Luhačovicích je více provozovatelů lázeňských zařízení a hotelů. Někteří minulý týden informovali o tom, že u nich žádný případ nákazy není.
Onemocnění velkého počtu klientů a návštěvníků gastroenteritidou se letos v létě objevilo také v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji. Tam hygienici evidovali 144 případů. Nemoc lidově zvaná střevní chřipka se projevuje křečemi, průjmy a zvracením.