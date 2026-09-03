Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

V srpnu klesla hladina Rýna kvůli suchu na rekordní minimum. Přestože v poslední době pršelo, ani na začátku září se říční doprava nevrátila k běžnému provozu.
Vody je v jedné z nejvýznamnějších evropských vodních cest stále příliš málo pro běžný provoz lodí. Přepravci proto musejí svou činnost přizpůsobovat. Mezi nimi je i Patrick Mnich, kapitán říční nákladní lodi na horním toku Rýna.
Mnich se svou osmdesát metrů dlouhou lodí přepravuje zboží po Rýně. Kapitán, kterému je něco přes třicet let a který někdy tráví u kormidla dvanáct až čtrnáct hodin denně, v poslední době zažil několik kritických okamžiků při plavbě kolem Kaubu, kde se mezi Koblenzem a Mohučí nachází významná vodoměrná stanice. „Je to nejobtížnější úsek,“ popisuje. Při vykládání nákladu, který byl lehčí než obvykle, byla podle něj „hladina tak nízká, že hrozilo, že loď najede na dno a vážně se poškodí“.
Loď Kallisto může díky svému malému ponoru plout i v mělkých vodách – na rozdíl od větších plavidel. Při mimořádně nízké hladině však Mnich musí přizpůsobit plavbu, pohybovat se pomaleji a převážet lehčí náklad.
„V současnosti převážím stavební materiál a na palubě mám jen 250 tun. Teoreticky bych samozřejmě mohl naložit více, ale při nízké hladině musím omezit množství přepravovaného nákladu, například štěrku, uhlí nebo obilí,“ vysvětluje.
Část nákladu se přesunula na silnice a železnici
„Protože v posledních týdnech pršelo, hladina stoupla o dalších 70 až 80 centimetrů. Situace se mírně zlepšila, ale stále není dobrá ani normální,“ upozorňuje kapitán.
Část nákladní přepravy se proto přesunula na silnice a železnici, což podle něj zvýšilo náklady průmyslových podniků na dopravu. Mnich kvůli tomu přišel o některé zakázky.
Výši ztrát zatím nevyčíslil. Připomněl však, že „mzdy, daně, pojištění, splátky úvěrů ani náklady na údržbu lodi jednoduše nezmizí jen proto, že je v řece méně vody“. Kapitán, který pamatuje i historické sucho z roku 2018, situaci shrnuje slovy: „Zkrátka se s tím budeme muset znovu nějak vypořádat.“
Článek napsala Sandrine Etoa-Andegueová (Radio France), poprvé byl publikován 3. září 2026 08:48 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.