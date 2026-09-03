Česko zavede reciproční opatření pro ruské diplomaty

Praha zavede v reakci na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě reciproční opatření pro diplomatický i technický personál Ruska, které tyto podmínky vyrovná, sdělil šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) předvolané velvyslankyni Anně Ponomarjovové. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Macinka také odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům, uvedlo ministerstvo zahraničí.
Macinka si velvyslankyni předvolal poté, co Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko/Halle. Německá zjištění označil ministr ve středu za alarmující a avizoval, že o nich chce jednat také s tuzemskými zpravodajskými službami.
Podrobnosti připravujeme.