Papeže Lva XIV. vítaly v Paříži statisíce lidí

Stovky tisíc lidí zaplnily slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées, aby se zúčastnily velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se mše zúčastnilo na 700 tisíc lidí.
Lev XIV. projel v papamobilu mezi davy třídou Champs-Élysées k náměstí Svornosti, kde vedl mši pro zhruba 600 tisíc registrovaných účastníků, uvedla agentura AP. Vatikán oznámil, že mše se účastnilo dohromady 700 tisíc lidí.
Mše je obrovská akce i z pohledu dalších čísel, uvedla AP. Očekávala se účast 2400 kněží a jáhnů a k tomu zhruba sto biskupů. Délka bezpečnostní zóny uzavřené pro silniční provoz kvůli této události činí zhruba tři kilometry. Zóna se táhne od náměstí Svornosti po třídu Champs-Élysées až za Vítězný oblouk, který stojí na jejím horním konci. V Paříži je druhý den papežské návštěvy nasazeno 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů.
Podle AP svědčí vysoká účast lidí o přetrvávající přitažlivosti katolické církve v zemi, jež byla kdysi baštou katolicismu, ale dnes je oficiálně sekulárním státem.
„Léon, Léon“
Papež zdravil zástupy lidí ze svého papamobilu během více než dvoukilometrového průvodu po velkolepém bulváru Champs-Élysées. Ze stromovím lemované třídy znělo skandování „Léon, Léon“ a „Ať žije papež “. Vůz často zastavoval a Lev (francouzsky Léon) žehnal nemluvňatům, dětem i lidem se zdravotním postižením.
Na následné mši, která začala po 15:00, papež v homilii vyzval věřící, aby „zkoumali svá srdce“ a zamysleli se nad svou „nejhlubší žízní“ po smyslu, pravdě a naplnění, „která přebývá v každém srdci“. Poté varoval před „hmotnými statky“ či „mnoha malichernými modlami“.
Mezi účastníky byli významní francouzští politici, včetně premiéra Sébastiena Lecornua a krajně pravicové političky Marine Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Prezident Emmanuel Macron, který již nemůže znovu kandidovat, se mše nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Jeho manželka Brigitte však přítomna byla.
„Poselství papeže Lva přesahuje hranice katolické komunity; hovoří například o sociální spravedlnosti,“ řekla podle AP na Champs-Élysées 42letá Leontine Josephová, horlivá katolička, která přišla v doprovodu dvou přátel marockého původu vyrůstajících v muslimském prostředí.
Zvlášť se papež obrátil k mladým lidem. „Myslím na vás, drazí mladí lidé. Vy jste církví dneška. Jak krásné je vidět vaše nadšení, vaši dynamiku, vaše nasazení i radost v křesťanských společenstvích.“
Dopoledne při návštěvě pařížského Katolického institutu vyjádřil překvapení nad počtem lidí, kteří se v posledních letech stali členy katolické církve. Počet křtů dospělých ve Francii se od roku 2016 ztrojnásobil a letos dosáhl třinácti tisíc. Počet křtů nemluvňat je však oproti roku 2000 ani ne poloviční. V roce 1980 bylo ve Francii dohromady 513 tisíc křtů, v roce 2024 už jen 186 tisíc.
Papež se dopoledne setkal mimo jiné s dospělými, kteří nedávno přijali křest. Předtím navštívil i sociální centrum, které pomáhá migrantům. Večer hlava římskokatolické církve odletí do Lurd, místa údajného mariánského zjevení v devatenáctém století.