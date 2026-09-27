Macinka je pro společný postup s Hradem v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí, řekl v pořadu Partie televize CNN Prima News šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil.
„Já myslím, že jsme uplatnili všechno, co jsme uplatnit chtěli, na všech různých fórech,“ uvedl Macinka k cestě do Spojených států na zasedání OSN, při které se v New Yorku s prezidentem několikrát setkal.
Podle šéfa diplomacie z toho vyplývají úkoly nejenom pro ministerstvo zahraničí, ale také pro prezidenta. „A tady tato agenda se do značné míry překrývá, takže já si myslím, že by asi stálo za to, abychom, pokud se nám tam něco podařilo docela úspěšně rozehrát, v tom společně pokračovali,“ prohlásil Macinka. Společný postup bude podle něj ku prospěchu Česka.
Vztahy mezi ministrem zahraničí a hlavou státu jsou napjaté od doby, kdy hlava státu odmítla jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Šéf Motoristů pohrozil Pavlovi „extrémní kohabitací“. Spor se dále vyostřil kvůli červencovému summitu NATO v turecké Ankaře.
Vláda v delegaci s Pavlem původně nepočítala, prezident se ale obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi byla umožněna účast na jednání. Do Ankary pak odcestovaly dvě delegace. V září v OSN byl postup už společný.
Stopy vedou k Babišovi, soudí Vondra
Europoslanec Vondra na Primě dohodu na společném zastupování Česka ocenil. Podle něj Macinka jako ministr zahraničí vyhlásil v zimě prezidentovi válku. Označil ji za hloupou, zbytečnou, arogantní a škodlivou. „Ta příčina války byla tehdy postavená na zahraniční politice, kde prezident – ať se to někomu líbí, nebo ne – má svoje nezpochybnitelné ústavní kompetence,“ řekl Vondra.
Je přesvědčen, že zklidnění situace nařídil Macinkovi premiér Andrej Babiš (ANO). Podotkl, že Babiš má vyvinutý smysl „pro populistické přemýšlení“ a mezi Pavlovými příznivci jsou i voliči ANO a Motoristů. „Lidé útoky na prezidenta jako instituci ještě tam, kde má skutečně kompetence, nesou velmi citlivě. Takže místo toho, abyste vy hlídali Babiše, tak Babiš musí hlídat vás,“ řekl ministrovi Vondra.
Šéf diplomacie popřel, že by mu zklidnění vztahů nařídil premiér. Znovu zmínil Turkovo nejmenování do vlády. Uvedl, že pracovní a úřední komunikace mezi ministerstvem zahraničí a prezidentovou kanceláří existuje. „To je něco jiného než ty politicky rozdílné postoje,“ řekl šéf Motoristů. Podle něj je potřeba odlišit domácí a zahraniční politiku a to, co se dělo v OSN, od toho, co se bude dít na domácí scéně.