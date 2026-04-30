NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci


30. 4. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci.

Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl tvrzení, že šlo o vydírání.

„Mohu uvést, že ve věci bylo vydáno usnesení o odložení. Toto usnesení však není dosud pravomocné, proto více informací nemůžeme zatím poskytnout,“ uvedl mluvčí NCOZ Ibehej pro Českou televizi. Proti usnesení podle mluvčího lze podat opravný prostředek, proto se zatím nejedná o pravomocné usnesení.

K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Proti usnesení o odložení lze podat stížnost.

Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.

Vydírání se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. NCOZ dostala případ na starosti z toho důvodu, že se podezření na protiprávní jednání týkalo ústavního činitele.

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mrazy, které Česko zasáhly v noci na čtvrtek, způsobily ovocnářům podle odhadu rozsáhlé škody.
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Po vyúčtování někteří reklamují desetitisícové nedoplatky za teplo a vodu

Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, firma Heimstaden, řeší reklamace nájemníků ohledně vyúčtování. Ti si stěžují na vysoké nedoplatky za teplo a vodu, které se pohybují v desítkách tisíc korun. Podle energetiků i pronajímatele je na vině především delší a tuhá zima. Nedoplatky mohou překvapit uživatele ústředního topení i v dalších městech. Vyúčtování by si proto měli pečlivě zkontrolovat, porovnat s loňským rokem a v případě nesouhlasu jej reklamovat u distributora.
Ministryně Mrázová má na svém pozemku černé stavby, píší Seznam Zprávy

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má podle zjištění Seznam Zpráv na svém pozemku v Bílině stavby, které jsou v rozporu s územním plánem města. Ministryně tvrdí, že pozemky získala už se stavbami a nevěděla, že jsou tam načerno. Server záležitost dává do souvislosti s tím, že sněmovna nyní projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se podle něj legalizace černých staveb zjednodušila.
VideoVystrčil a Mračková Vildumetzová se v Událostech, komentářích střetli ohledně cesty na Tchaj-wan

„Respektujeme vládní zahraniční politiku. Proto senátní klub hnutí ANO odmítl jet na Tchaj-wan spolu s předsedou Senátu (Milošem Vystrčilem /ODS/). Vláda cestu nedoporučuje, protože je plánovaná na příliš vysoké politické úrovni. (…) Za poslední tři roky nebyl nikdo z vrcholných evropských politiků na Tchaj-wanu,“ prohlásila v Událostech, komentářích členka senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Děláme jako Senát parlamentní diplomacii, která rozšiřuje oficiální vládní zahraniční politiku. Vláda může jet do Číny a Senát to doplní cestou na Tchaj-wan. Rozhodně nechceme bránit spolupráci s Čínou, pokud to bude za rovných a výhodných podmínek,“ reagoval přímo šéf Senátu Vystrčil. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
