NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci.
Ve zprávách, které Hrad zveřejnil koncem ledna, naléhal Macinka na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl tvrzení, že šlo o vydírání.
„Mohu uvést, že ve věci bylo vydáno usnesení o odložení. Toto usnesení však není dosud pravomocné, proto více informací nemůžeme zatím poskytnout,“ uvedl mluvčí NCOZ Ibehej pro Českou televizi. Proti usnesení podle mluvčího lze podat opravný prostředek, proto se zatím nejedná o pravomocné usnesení.
K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Proti usnesení o odložení lze podat stížnost.
Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.
Vydírání se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. NCOZ dostala případ na starosti z toho důvodu, že se podezření na protiprávní jednání týkalo ústavního činitele.