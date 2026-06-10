Za vyhrožování střelbou a schvalování činu na fakultě uložil soud podmínku

Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 mladíkovi pětiměsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil dvacetiměsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze.
Dvacetiletý Ondřej Zoul podle státní zástupkyně Jany Jandové mezi lety 2022 a 2024 opakovaně vyhrožoval spolužákům střední školy na Praze 8 střelbou. Do školy podle žalobkyně demonstrativně nosil různé zbraně, například teleskopický obušek nebo nože. Poté, co střelec před Vánocemi 2023 zabil na filozofické fakultě čtrnáct lidí, souhlasil s jeho činy. Také podle Jandové tvrdil, že měl zastřelit lidí víc.
Za nebezpečné vyhrožování a schvalování trestného činu hrozilo Zoulovi až tříleté vězení. „Soud považuje vinu obžalovaného oběma skutky za prokázanou, a to zejména celou řadou svědeckých výpovědí,“ konstatovala soudkyně Jiřina Zemanová.
Mírnější trest uložila kvůli tomu, že mladík dosud nebyl trestaný, ale i s ohledem na to, že začal sám docházet na terapii. Zároveň však upozornila, že nejde o bagatelní věc, kterou by bylo možné například předat pouze do přestupkového řízení. V bydlišti měl mladík podle soudkyně větší množství nožů a plynových pistolí.
Psychoterapeutický program by měl mladíkovi pomoci zvládat zátěž
Ze znaleckých posudků podle Zemanové vyplynulo, že Zoul v běžných situacích své chování kontroluje, ale při zátěži nebo v situacích, kdy se cítí být ohrožen, nad sebou ztrácí sebekontrolu. Právě se zvládáním zátěže by měl podle soudkyně mladíkovi pomoci psychoterapeutický program, který musí absolvovat.
Státní zástupkyně Zoulovi pětiměsíční podmínku navrhovala, žádala k ní ale tříletou zkušební lhůtu. Po vynesení rozsudku si ponechala lhůtu pro případné odvolání. Obhájkyně mladíka v závěrečné řeči řekla, že se podle ní vina neprokázala a že chování mladíka podle ní vycházelo ze špatného kolektivu ve třídě.
Nože a teleskopický obušek podle ní sice mladík do školy nosil, nicméně kvůli tomu, že se domů vracel pozdě v noci a měl je pro vlastní obranu. Po domluvě ve škole navíc zbraně podle obhájkyně nosit přestal. Právnička také upozornila, že na Zoula negativně dopadá medializace případu a musí kvůli ní docházet k psychologovi.
Mladý muž u soudu v září připustil, že mohl mít nemístný humor, žádné ze svých prohlášení ale prý nemyslel jako výhrůžku. Zbraně ve škole nepředváděl, nosil je podle svých slov nějakou dobu kvůli sebeobraně. Mladík popřel i schvalování střelby na fakultě. „Řekl jsem, že vzhledem k arzenálu útočníka mohlo být mnohem více obětí,“ prohlásil loni. Čin podle své výpovědi naopak odsuzoval. Ze situace si vzal ponaučení a už ji nebude opakovat. Vinu znovu odmítl i ve středeční závěrečné řeči.
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