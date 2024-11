Dívka schvalovala střelbu na fakultě a chystala vraždu. Dostala dvouletý trest

Příprava vraždy více osob

Zároveň dotyčná vyhrožovala, že se dopustí něčeho podobného. Zodpovídala se také z přípravy vraždy. Podle spisu plánovala, že usmrtí po příchodu do školy tři své spolužačky, z nichž jedné bylo méně než patnáct let.

Přípravu vraždy dívka podle krajského soudu spáchala s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, a to na dvou nebo více osobách a zároveň na dítěti mladším patnácti let, za což by dospělému hrozilo patnáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. V případě mladistvých je sazba poloviční, přičemž horní hranice nesmí převyšovat pět let. „V případě, kdy mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu a za splnění dalších podmínek, lze uložit mladistvému trest v sazbě pět až deset let,“ upozornil mluvčí soudu Stanislav Cik.