HN: Padl první trest za schvalování střelby na fakultě

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil třiadvacetiletému muži trest 250 hodin veřejně prospěšných prací za to, že schvaloval střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), uvedly pondělní Hospodářské noviny (HN). Podle deníku jde o první trest, který české soudy uložily za schvalování střelby na FF UK. Při tragédii před loňskými Vánocemi student školy zabil čtrnáct lidí a poté se zastřelil.

Muž se před soudem hájil tím, že v případě příspěvků na Instagramu šlo jen o recesi. „Soudce Jan Novotný ale jeho obhajobu odmítl. Poukázal na množství příspěvků i to, že musel vědět, co sdílené symboly znamenají,“ napsaly HN. „Tato jednání přesahují jakoukoli hranici legrace,“ konstatoval soudce.

Matysovi hrozilo až tříleté vězení, ale podle soudu jej od vyššího trestu „zachránilo“ to, že jeho slova v baru potvrdili jen dva lidé. Aby totiž byla brána za veřejný projev s vyšší trestní sazbou, museli by je slyšet či to potvrdit nejméně tři svědci. Kromě veřejně prospěšných prací Matysovi soud nařídil ambulantní ochranné protialkoholní a protidrogové léčení a dohled Probační a mediační služby.

Schvalování útoku na sítích

Souhlasné reakce s činem vraha na filozofické fakultě se objevily na sociálních sítích hned po střelbě 21. prosince loňského roku. Policie vzápětí oznámila, že se na tyto projevy zaměří. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka kriminalisté za půl roku zaznamenali 327 skutků, kdy lidé buď schvalovali čin střelce, či sami střelbou v této souvislosti hrozili.

Úkony trestního řízení zahájili policisté ve 193 případech. Nakonec většinu z nich řeší jako přestupky místní úřady. Celkem 21 případů skončilo ve zkráceném trestním řízení, kdy pachatelé uznali vinu, dohodli se se státním zástupcem na trestu a případ nešel k soudu. Pouze ve dvou případech tak bylo podle HN zahájeno klasické trestní stíhání.