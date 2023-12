Střelba na filozofické fakultě má 14 obětí

Střelba v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze má čtrnáct obětí, dalších 25 lidí je zraněných. Policisté už všechny identifikovali. Po smrti je i střelec. Balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy dvou lidí v Klánovickém lese z minulého týdne se zbraní z domu, kde bydlel střelec z fakulty. Vláda na sobotu 23. prosince vyhlásila státní smutek. Policie zavedla některá preventivní opatření, ta potrvají zatím do 1. ledna.

Zprávy z nemocnic

Zranění byli rozvezeni do pražských nemocnic, ty pak kvůli většímu příjmu raněných aktivovaly traumaplán – speciální postup. Sedm lidí je ošetřovaných ve Fakultní nemocnici v Motole, čtyři v Nemocnici Na Františku, o tři raněné se pak starají Fakultní nemocnice Bulovka, Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice.

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke pro ČT ráno potvrdila, že všichni tři zranění, o které se zařízení stará, jsou hospitalizovaní a dále vyžadují intenzivní péči, jeden člověk pak zůstává v kritickém stavu. Rodiny zraněných o těchto skutečnostech byly informovány, dodala.

Čtyři z pacientů, které ošetřili v Motole, byli podle mluvčí nemocnice Jany Krejčí Merxbauerové těžce zranění. Ráno už ale byli podle jejích informací ve stabilizovaném stavu. Na Vinohradech hospitovali sedm lidí s průstřely hlavy, hrudníku nebo končetin, řekla mluvčí Tereza Romanová, i tam se podařilo všechny stabilizovat.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici leží dva zranění, jedna žena už ji opustila, uvedla mluvčí Marie Heřmánková. Na Bulovce zůstávají podle primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení Josefa Školy tři lidé. Na Františku přijali čtyři zraněné, hospitalizovat museli dvě ženy. Podle mluvčí Lucie Krausové nebyly v ohrožení života.

Policisté shrnuli zákrok

Policie dopoledne na tiskové konferenci shrnula svůj čtvrteční zákrok proti střelci a ukázala záběry ze zásahu. Pachatel střílel v budově FF UK na Palachově náměstí, z ochozu budovy pak zasáhl a zranil i tři lidi na ulici. Prostřelil rovněž jeden civilní vůz a jedno policejní auto. Na zákroku proti střelci se podílely stovky policistů, žádný neutrpěl zranění. Podle policie spáchal střelec sebevraždu poté, co se k němu začali blížit policisté. Policie nepředpokládá jeden konkrétní důvod činu, spíš kombinaci více motivů.

Podle Rakušana policisté nepodceňují možnost, že by se někdo nechal střelbou ve škole inspirovat. Nemají ale žádné informace o tom, že by hrozilo bezprostřední nebezpečí. Preventivní opatření přesto potrvají zatím do 1. ledna.

Po čtvrtečním útoku prověřovala policie zatím celkem osm souvisejících událostí. Sedm z nich se týkalo oslavování střelce nebo informací o možném pokračování násilností. Osmý byl pak výhrůžkou příbuzným střelce. Čtyři podezřelé policie zadržela. Pro muže, jenž uvedl, že se střelcem nechal inspirovat a bude zabíjet, si ráno v Praze přišla zásahová jednotka. Policisté řeší i čtrnáctiletého školáka z Olomouckého kraje, který tvrdil, že vystřílí školu.