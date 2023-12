Pražská filozofická fakulta zrušila výuku do konce semestru, zkoušky budou dobrovolné

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zrušila výuku do konce zimního semestru. Zkouškové období se uskuteční podle harmonogramu akademického roku, atestace ale budou dobrovolné, stejně jako skládání státních závěrečných zkoušek. O detailech budou studenty vedoucí kateder informovat v příštím týdnu. Budova fakulty na náměstí Jana Palacha, v níž útočník minulý týden zastřelil čtrnáct lidí, zůstane uzavřena minimálně do konce ledna.

Studujícím a zaměstnancům také fakulta nabízí účast na skupinové psychologické podpoře. První setkání se uskutečnila ve čtvrtek a v pátek, následná jsou plánována na leden. Další informace o možnostech krizové pomoci jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy.

Výdej osobních věcí z budovy filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha bude pokračovat od 4. ledna do konce měsíce, a to každý čtvrtek od osmé ráno do čtvrté odpoledne a každé úterý od jedenácti hodin dopoledne do šesti večer v budově UK POINT na adrese Celetná 13.

Střelec v budově na Palachově náměstí zabil třináct lidí a čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších pětadvacet lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Podle policie na škole střílel čtyřiadvacetiletý student fakulty ze středních Čech, kterého policie na základě balistiky spojila také s případem vraždy muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese na okraji Prahy z 15. prosince.