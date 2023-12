Zbraň z vraždy v Klánovickém lese odpovídá zbrani z domu, kde bydlel střelec z filozofické fakulty

Kriminalisté dosud hovořili o tom, že indicie naznačují spojitost mezi případy a než se potvrdí, plánovali udržovat v Klánovickém lese zvláštní opatření pro případ, že by tam hrozilo další nebezpečí. Úkony policie pokračovaly na místě i v pátek.

Policisté tento týden Klánovický les kvůli vraždě dva dny prohledávali. Zapojily se stovky policistů z několika krajů včetně psovodů se psy či policistů na koních. Nenašli ale nikoho, kdo by se tam skrýval a byl nebezpečný. Neobjevili ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko, oznámili policisté ve středu s tím, že budou oblast dál hlídat.

Mezi čtyřmi tisíci podezřelými

Šéf pražské mordparty Aleš Strach dopoledne uvedl, že pravděpodobný vrah z Klánovic a fakulty neměl k činům jeden konkrétní důvod. Předpokládá kombinaci více motivů. Řekl také, že podezřelý ze střelby na fakultě figuroval mezi podezřelými z Klánovic. „Oslovili jsme na počátku republikové útvary i krajské kriminálky s tím, že budeme potřebovat pomoct prověřit osoby, které jsme natipovali a které jsme brali jako možné prověřované osoby a pro nás podezřelé osoby,“ řekl kriminalista.

„Okruh podezřelých z terénu od Prahy jsme dál rozšiřovali, bydlel ve Středočeském kraji a můžu říct, že nám chybělo pár dní, abychom této tragické události předešli. Je mi líto, co se stalo,“ řekl Strach. Čtyřiadvacetiletý muž figuroval mezi zhruba čtyřmi tisíci podezřelými. „Jsem přesvědčený o tom, že jsme udělali maximum,“ dodal.

„Hledáme v první řadě vazbu na rodinu, na práci nebo na jakékoliv jiné vazební osoby v rámci poškozených. Za pět dní jsme provedli desítky výslechů a na základně výslechů a dalších operativních skutečností jsme byli schopni vyloučit to, že se jedná o vztahový motiv,“ popsal Strach. Pátrali tedy po člověku, který nemá vazbu na oběť ani na místo činu.

Policisté v Klánovickém lese našli minulý týden v pátek odpoledne dva mrtvé, dospělého a malé dítě. Smrt dvou lidí kvalifikovali jako dvojnásobnou vraždu. Na jejím objasnění pracuje několik desítek kriminalistů, kteří byli posíleni o vyšetřovatele z policejního prezidia.

Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už během dopoledne ve vysílání ČT řekl, že verze, že se jedná o střelce z Klánovického lesa, je maximálně pravděpodobná.