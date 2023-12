Evropské lídry střelba v Praze šokovala a zarmoutila. Slovensko nabízí „bratrům“ pomoc

Slovenský premiér Fico nabídl Česku pomoc. „Stojíme v této náročné situaci při našich českých bratrech a jsme připraveni poskytnout jakoukoli pomoc, která by zmírnila následky této hrozné tragédie,“ napsal na internetu.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová prohlásila, že je útokem hluboce zděšena. „Je srdcervoucí vidět jednu z nejstarších evropských univerzit jako dějiště teroru. V myšlenkách jsem s rodinami obětí a přeji brzké uzdravení zraněným. Evropa stojí při Česku,“ dodala Metsolaová. „Podobné násilí by nemělo mít v našich společnostech místo,“ zdůraznil šéf Evropské rady Charles Michel.

Nadnárodní tiskové agentury jako Reuters, AP nebo AFP v průběhu čtvrtečního pozdního odpoledne vydaly několik takzvaných fleší, tedy krátkých urgentních zpráv, k novému vývoji tragické události s odvoláním na české úřady nebo tiskovou agenturu ČTK.

Zprávou číslo jedna je dění v české metropoli například také pro server nejčtenějšího německého deníku Bild, serveru francouzského deníku Le Monde, ale také na slovenských zpravodajských webech jako Denník N nebo Aktuality.sk.

Incidentu v české metropoli si všímají rovněž izraelská média, včetně zpravodajského webu The Jerusalem Post. Na síti X o vývoji přinášely informace také arabské televize al-Arabíja a al-Džazíra nebo indický zpravodajský web The Times of India.