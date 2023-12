MINUTU PO MINUTĚ: Střelba na vysoké škole v Praze má 10 obětí

Také premiér Petr Fiala (ODS) kvůli střelbě na filozofické fakultě zrušil pracovní program na Olomoucku a jede do Prahy, uvedl. Vyzval lidi, aby respektovali doporučení záchranných složek.

Prezident Petr Pavel vyjádřil hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí. Na síti X také poděkoval občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek. Prezidentská kancelář zároveň na téže síti uvedla, že se Pavel urychleně vrací ze služební cesty z Francie. Hned po návratu do Česka se setká s bezpečnostními složkami státu.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyzval občany, aby respektovali pokyny policie. Jede na místo. Situace je vážná, napsal. „Informace, které máme, nejsou úplné, podle těch předběžných by měl být střelec po smrti. Na místě mají být mrtví a zranění, o konečném počtu nebudeme v tuto chvíli spekulovat. Chtěl bych uklidnit veřejnost, že bezprostřední nebezpečí v tuto chvíli nehrozí,“ uvedl pro ČT24 Vít Rakušan.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že byl shodou okolností v budově, která je poblíž filozofické fakulty. „Nás tady vlastně policie zavřela, nestihli jsme tento prostor opustit,“ dodal. „Je to tragédie, která se v moderním světě objevuje,“ zmínil s odkazem na četné podobné zprávy z USA. „Vždycky jsme si mysleli, že je to věc, která se nás netýká. Teď se ukazuje, že se bohužel i náš svět mění a i u nás se objevuje problém individuálního střelce.“ Řekl, že nejhorší na tom je, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné.