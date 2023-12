Střelec z filozofické fakulty mohl vraždit i v Klánovickém lese, míní policie. Oběti nejspíš vybral náhodně

Policisté pracují s verzí, že střelec, který ve čtvrtek odpoledne v budově Filozofické fakulty v Praze zabil podle aktuálních informací z večera 14 lidí a 25 zranil, z toho deset těžce, by mohl být vrahem z Klánovického lesa. Tam minulý pátek zemřel muž a velmi malé dítě, policisté les v uplynulých dnech opakovaně prohledávali, bylo jich tam přes dvě stě včetně psovodů a jezdců na koních.

Aktuálně podle něj není známá absolutně žádná vazba (pachatele) k obětem či Klánovickému lesu jako lokalitě. „V tuto chvíli jsem přesvědčen, že to byly oběti zcela náhodně vybrané člověkem bez jakékoli trestní minulosti,“ konstatoval Vondrášek.

Podle Vondráška souvisí propojení obou případů s tím, co policie ve čtvrtek našla na Kladensku v místě úmrtí muže, který byl údajně otcem střelce.

Dodal, že osobně mluvil se šéfem pražských kriminalistů a že je přesvědčený, že „za necelý týden provedli obrovské množství úkonů“. „A nebylo do dnešního dne v silách nikoho zjistit totožnost toho podezřelého,“ míní policejní prezident.

Rozsáhlé pročesávání Klánovického lesa skončilo. Policie neobjevila nikoho, kdo by se tam ukrýval

Policisté se o střelbě v Klánovickém lese na okraji metropole dozvěděli minulý pátek odpoledne od svědkyně, která výstřely slyšela. Na místě po činu zůstal mrtvý mladý muž a několikaměsíční dítě. V lese následně vznikla dvě pietní místa, kriminalisté zároveň prosili řidiče, kteří lokalitou ten den projížděli se zapnutými palubními kamerami, aby se přihlásili a poskytli vyšetřovatelům pořízené záběry.

V tomto týdnu v Klánovickém lese opakovaně probíhaly rozsáhlé pátrací akce, terén v rojnicích procházelo na 250 strážců zákona, kteří pátrali po jakýchkoli nových důkazech, které by pomohly vraždu otce s dítětem objasnit.

Arzenál zbraní

Pokud jde o odpolední střelbu na univerzitě, tak Vondrášek uvedl, že na místě činu na vlastní oči viděl „obrovský arzenál zbraní a střeliva přímo v budově“. Je přesvědčený o tom, že pokud by nebyl zákrok policistů tak rychlý, jak byl, tak by obětí střelce bylo „násobně více“.

„Policisté v okamžiku, kdy aktivní útočník střílel z římsy budovy, opětovali palbu a udělali, co bylo v jejich silách,“ zdůraznil. Kriminalisté zajištěné zbraně ohledávají a ač pravděpodobný střelec držel více zbraní legálně, Vondrášek nepotvrdil ani nevyvrátil, zda se střílelo i ze zbraní držených nelegálně. Doplnil, že i když policisté našli jednoho mrtvého venku na ulici, vše zatím nasvědčuje tomu, že „všechny oběti přišly o život v objektu filozofické fakulty“. Nepotvrdil ani to, že by se na místě našly výbušniny.