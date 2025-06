V létě pravidelně přibývá lidí, kteří cestují se zvířaty. Pokud jedou do ciziny, potřebuje čtyřnohý turista pas, čip a očkování. Některé země ale přidávají i další požadavky. Se záměrem vzít svého mazlíčka s sebou je dobré včas informovat leteckou společnost a pravidla si prostudovat na stránkách Státní veterinární správy. O něco jednodušší je to při cestě vlakem. Jestliže se zvíře vleze do přepravky o předepsaných rozměrech, může dokonce jezdit zdarma.