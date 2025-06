Nový teleskop ukázal vzdálené mlhoviny, mohl by najít i devátou planetu

Na první zveřejněné fotografii jsou vidět obrovská barevná oblaka plynu a prachu, která víří v oblasti, kde z tohoto zárodku vznikají ve vzdálenosti devíti tisíc světelných let od Země hvězdy.

Snímek mohl vzniknout jen díky tomu, jak vynikající přístroj vědci vytvořili. Observatoř Very C. Rubinové má totiž nejvýkonnější digitální fotoaparát na světě; může se pochlubit jedinečným osmimetrovým zrcadlovým objektivem. Jeho parametry slibují, že výsledky snímání mohou změnit dosavadní chápání vesmíru. Astronomové mají i konkrétní příklad: pokud ve Sluneční soustavě existuje devátá planeta (o čemž experti už řadu let spekulují), pak by ji právě tento teleskop mohl podle vědců najít už během prvního roku své existence.