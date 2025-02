Observatoř změnila informace o ženě, jejíž jméno nese. Odporovaly Trumpovu dekretu

Americký prezident Donald Trump krátce po uvedení do úřadu zakázal programy rovnosti, rozmanitosti a inkluze. Důsledky cítí i vesmírná agentura NASA a také například nová observatoř Very Rubinové. Vedení této instituce ze stránek smazalo informace spojené s odkazem slavné astronomky, jejíž jméno organizace nese.

Vera Rubinová byla jednou z nejvýznamnějších amerických astronomek. Zkoumala hlavně rotaci galaxií a její řešení tohoto problému patří k nejlepším důkazům, že existuje takzvaná temná hmota. Dostala celou řadu medailí a vyznamenání, její současníci oceňovali to, že bourala dobové představy o nutném kompromisu vědkyň, které se musí rozhodovat mezi kariérou a rodinou. Měla totiž čtyři děti, které plně vychovala – a ze všech se stali také úspěšní vědci.

Fakta Co je temná hmota? Temná hmota či skrytá hmota nebo též skrytá látka je označení hypotetické formy hmoty, jejíž existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami z modelů.

O povaze chybějící hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že ji lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou, ale neemituje elektromagnetické záření. Odtud její označení temná hmota.

Není divu, že když hledali vědci název pro nový velký dalekohled s osmimetrovým zrcadlovým objektivem, který bude studovat temnou hmotu a temnou energii, zvolili právě jméno Very Rubinové. Teleskop stojící 2682 metrů nad mořem v chilských horách by měl začít pracovat asi v polovině letošního roku. O jménu pro astronomickou observatoř Very Rubinové rozhodl Donald Trump během jeho prvního prezidentského období. Tehdy podepsal zákon schválený Kongresem, který explicitně zdůvodnil důvody, proč byla tato vědkyně výjimečná: „Doktorka Rubinová se během své kariéry potýkala s překážkami kvůli svému pohlaví. Například jedna z předních světových astronomických observatoří té doby, observatoř Palomar, tehdy nepovolovala práci ženám. Doktorka Rubinová ale vytrvala, a nakonec jí bylo umožněno pozorovat na Palomaru v roce 1965 jako první ženě, která toto povolení získala.“

Objektiv teleskopu na observatoři Very Rubinové

Zásahy do webu Observatoř sice ještě naplno nefunguje, ale už nyní má fungující webové stránky. Ty nyní vyvolaly pozdvižení mezi astronomy po celém světě, protože se na nich změnil životopis slavné vědkyně, která zemřela roku 2016. „Pozměněná verze zkracuje její odkaz, který spočívá v obhajobě žen ve vědě, a odstraňuje všechny zmínky o úsilí observatoře o snížení překážek pro ženy a další historicky nedostatečně zastoupené skupiny v oboru,“ uvádí web Space.com. Pro stejný odborný web se vyjádřila celá řada astronomů, jimž připadá tento zásah, zjevně spojený s ukončováním programů rovnosti, rozmanitosti a inkluze (DEI) administrativou prezidenta Donalda Trumpa, nesprávný. „Žádný exekutivní příkaz, žádný politický dekret nepodkope ani neukončí naši snahu o to, aby lidé pracující ve vědě opravdu reprezentovali složení společnosti,“ řekl pro Space.com astronom a popularizátor vědy John Barentine. „Pokud to něco změní, tak nám to jenom dodá větší odvahu pokračovat v této práci, protože je to morálně, filozoficky i politicky správné,“ dodal.

Změny začaly s Trumpovou vládou Jako první na tyto změny upozornil zpravodajský web Propublica, který detailně popsal, jak se web měnil. Trump složil prezidentský slib 20. ledna. O dva dny později podepsal exekutivní příkaz, kterým ukončil „diskriminaci DEI“. A 27. ledna zmizela z webových stránek observatoře část životopisu Rubinové pojmenovaná „Zasazovala se o ženy ve vědě“.

Vera Rubinová roku 1974

Ještě ten den se tato kapitola na web vrátila zpět, ale v osekané podobě. Původní vzhled stránky z 15. ledna, tedy ještě před nástupem Donalda Trumpa do prezidentské funkce, je archivovaný ve službě Internet Archive, upravená verze z večera 27. ledna je na stejných stránkách zde, současná podoba je k vidění přímo na webu observatoře. „Vera Rubinová, jejíž kariéra začala v 60. letech, čelila mnoha překážkám jen proto, že byla žena,“ začíná pozměněná část životopisu. „Vytrvala ve studiu vědy, i když jí její mužští poradci říkali, že by neměla, a svou kariéru sladila s výchovou dětí, což bylo v té době vzácností. Její síla při překonávání těchto výzev je sama o sobě obdivuhodná, ale Vera pracovala ještě usilovněji, aby pomohla ostatním ženám orientovat se v oboru, kterému během její kariéry dominovali muži,“ uvádí se na webu dále.

Tento první odstavec dočasně zmizel, aby se vrátil v původní podobě. Takové štěstí ale neměla navazující pasáž, která se nevrátila vůbec: „Věda je stále obor, jemuž dominují muži, ale observatoř Rubinové pracuje na tom, aby zvýšila zapojení žen a dalších lidí, které byli historicky z vědy vyloučeni. Observatoř Rubinové vítá každého, kdo chce přispět k vědě, a podniká kroky ke snížení nebo odstranění bariér, které vylučují méně privilegované osoby.“ Ze stránek také zmizely, podobně jako u jiných federálních institucí, jakékoliv zmínky o programech DEI. Kritika astronomů i historiků Podle kritiků jde změna tohoto poselství proti tomu, o co Vera Rubinová usilovala. „Jsem si jistá, že Vera by byla naprosto rozzuřená,“ řekla pro Propublicu Jacqueline Mittonová, astronomka a spisovatelka, která napsala životopis této slavné vědkyně. Rubinová totiž zasvětila možnosti žen věnovat se astronomii zásadní část své práce. Odstranění zmínky o této fazetě její osobnost tedy není jen něčím neškodným, ale vymazáním toho, proč si jí dějiny cení. „Její bývalá kolegyně Neta Bahcallová z Princetonské univerzity vyprávěla příběh o výletu, který Rubinová podnikla na počátku své kariéry na observatoř Palomar u San Diega. Řadu let byla observatoř ‚doupětem‘ mužských výzkumníků. Rubinová byla jednou z prvních žen, které měly přístup do její pozlacené, vyřezávané vznešenosti. Ale i když jí bylo dovoleno být přítomna, budova neměla žádné ženské toalety, jen záchody s pisoáry,“ popisuje článek na webu Astronomy. „Šla do svého pokoje, vystřihla z papíru obrázek sukně a nalepila ho na obrázek člověka na dveřích koupelny. A řekla: ‚Tak tady to máte, teď jsou to dámské toalety.‘ Taková Vera byla,“ pokračuje se v textu. Bahcallová přinesla i další svědectví o tom, jak důležité téma to pro Rubinovou bylo: „Často se dívala na seznam přednášejících (na konferenci), a pokud tam bylo velmi málo žen nebo žádné, kontaktovala (organizátory) a řekla jim, že mají problém a musí ho napravit.“

Součást větších změn Prezident Donald Trump vydal krátce po své inauguraci dva exekutivní příkazy – EO 14151 a EO 14173, kterými nařídil federálním úřadům zrušit iniciativy v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze a ukončit programy pro zaměstnávání zaměstnanců zaměřené na rozmanitost. V reakci na to začala NASA rušit svůj Úřad pro diverzitu a rovné příležitosti (ODEO) a další podobné kanceláře ve svých centrálách. Podle řady zdrojů zaměstnanci NASA dostali pokyn odstranit odkazy na rozmanitost z webových stránek agentury.

