Z Izraele mohou začít znovu odlétat turisté, zatím po padesáti v každém letu

Z izraelského mezinárodního Ben Gurionova letiště by v pondělí měla odletět první letadla s cestujícími. Půjde o první repatriační lety od 13. června, kdy Izrael uzavřel vzdušný prostor kvůli válce s Íránem, informoval server The Times of Israel (ToI). Odlety s cestujícími byly dosud zakázané, minulý týden povolila izraelská vláda repatriační přílety s Izraelci uvázlými v cizině.

V pondělí by mohlo odletět z Ben Gurionova letiště něco přes tisíc lidí, uvedl ToI. V jednom letadle bude moci být ale jen padesát cestujících.

Izrael čelí od 13. června leteckým útokům Íránu poté, co armáda židovského státu zahájila vzdušné údery na Írán s argumentem, že mu tak chce zabránit ve vývoji jaderných zbraní. Teherán popírá, že by se jaderné zbraně snažil získat, uran ale obohacuje výrazně nad úroveň dostatečnou pro nevojenské účely. O víkendu se do izraelsko-íránského konfliktu přímo zapojily Spojené státy, když bombardovaly tři jaderná zařízení v Íránu.

Izrael uzavřel vzdušný prostor poté, co začal 13. června s leteckými útoky na Írán. V zemi tak podle ToI uvázlo až 40 tisíc turistů, kteří mohli Izrael opustit jen přes pozemní hranici s Egyptem či Jordánskem. Nebo po moři.

Izraelské aerolinky zahájily repatriační lety minulý týden

Minulý týden povolila izraelská vláda národním aerolinkám přivážet Izraelce, v cizině jich kvůli válce uvázlo až 150 tisíc, napsaly The Times of Israel. Repatriační lety provádějí izraelské aerolinky El Al, Israir a Arkia od minulé středy, a to jen v denních hodinách.

Od pondělí jsou povoleny odlety z Ben Gurionova letiště z terminálu tři, cestujícím se doporučuje přijet veřejnou dopravou. Auta nesmí na letišti déle parkovat. Kavárny jsou otevřené v odletové hale, obchody duty-free zůstávají zavřené.

Společnost El Al uvedla, že plánuje odlety do osmi destinací – kyperské Larnaky, Atén, Říma, Paříže, Londýna, New Yorku, Los Angeles a Bangkoku. Menší dopravce Arkia bude létat do Larnaky, Atén, Vídně, Říma a Barcelony.