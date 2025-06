Vězeňské službě by mohly vzrůst platy

„Vypadá to, že se nám podaří zařídit stabilizační příspěvek i pro příslušníky vězeňské služby, a to od 1. července do konce roku v obdobné výši jako pro ostatní složky,“ sdělila ministryně spravedlnosti Decroix.

Podle Michailidise je tak třeba nové zaměstnance přilákat finančními pobídkami, stejně tak je ale třeba motivovat ty, kteří už jsou ve službě, aby zůstali. Ředitel věznic prosazuje například odměny za služební výpomoci nebo právě navýšení stabilizačních příspěvků.

„Je to práce, která je náročná a často není vidět, takže nyní to musíme dotáhnout, aby to schválila také vláda. Budu se snažit, abychom měli usnesení co nejdříve,“ řekla Decroix k návrhu stabilizačního příspěvku.

Navýšení platů požadují i zástupci odborů. Podle nich je nutné srovnat mzdy všech příslušníků bezpečnostních sborů. „Pokud by se nenašly finanční prostředky i pro příslušníky Vězeňské služby, tak by to byl velký problém při odlivu lidí a přechodu do jiných bezpečnostních sborů,“ zdůraznil předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.

Kde peníze sehnat?

Podle ministra financí však zatím není jasné, odkud zdroje na platy pracovníků Vězeňské služby poputují. „Přemýšlíme, z kterých kapitol bychom peníze na příspěvky mohli vzít a alokovat je jinam,“ řekl. Decroix již avizovala, že rozpočet resortu spravedlnosti na navýšení výplat dozorců a strážců nestačí. Celkem bude potřeba najít asi 200 milionů korun.

Se zvýšením odměn pro dozorce od července souhlasí i opozice. Od ledna má navíc vláda v plánu opět přidat všem příslušníkům bezpečnostních složek. To opět kvitují zástupci opozice, kteří míní, že odměny bezpečnostním složkám by měly dále růst.

Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové byli zaměstnanci tohoto sektoru poškozeni v minulých letech, proto by mělo být zvýšení jejich platů vyšší, například o deset procent. S tím souhlasí i předseda SPD Tomio Okamura. „Ten nárůst musí být minimálně o deset procent a tím pádem se pracovníkům bezpečnostních sborů v podstatě vrátí to, o co přišli,“ tvrdí.

Vláda ale od ledna zatím počítá s navýšením platů pro bezpečnostní sbory jen o pět procent. Zda pro ně získají ministři vnitra a spravedlnosti víc, bude jasné na konci záři.