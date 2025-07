Edmundova soutěska v Hřensku se otevírá. Zatím jen zlomku turistů

Jan Škoda

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24

15 minut Události, komentáře: Obnova Hřenska

Edmundova soutěska v Hřensku se tři roky po ničivém požáru poprvé otevírá. Od úterý místním a podnikatelům, od soboty i turistům. Obnoví se také plavba na loďkách. Správci budou každý den vyhodnocovat podmínky a podle nich soutěsku zpřístupní. Návštěvníci, kterých bude denně nanejvýš padesát, si nejdřív musejí koupit vstupenku v informačním centru a před soutěskou si je pak vyzvedne průvodce, který je kaňonem říčky Kamenice dovede do přístavu.

„Návštěvnost v Hřensku určitě klesla. Troufám si říct, že čísla už teď jdou nahoru a už bude líp,“ řekla v pondělních Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou starostka Hřenska Kateřina Horáková (nestr.). Na všechny zájemce o cestu Edmundovou soutěskou se však patrně kvůli zmíněnému limitu hned nedostane. Čeká se ohromný zájem turistů. „Od začátku upozorňujeme na to, že máme ještě druhou, Divokou soutěsku, která je přístupná z Mezné. Ta je v provozu bez omezení každý den od 9 do 17 hodin,“ dodala starostka. On-line prodej vstupenek do Edmundovy soutěsky by Hřensko rádo zavedlo od nového roku.

Podle senátora a člena správní rady Českého Švýcarska Zbyňka Linharta (nestr.) je škoda, že zpřístupnění soutěsky „trvalo tak dlouho“. „O kousek vedle v Národním parku Saské Švýcarsko vidíme podobnou soutěsku, která nepřerušila provoz ani po kůrovci. Požár se jich netýkal. Proto, že opatření bezpečnostní těžby, kácení a další věci dělají průběžně. To nám tady trochu chybělo,“ poznamenal Linhart. Dosud největší požár, který byl zároveň největším lesním požárem v historii Česka, zasáhl národní park v létě 2022. Příčinou rychlého a zpočátku nezvladatelného šíření ohně byly mimořádně příznivé klimatické podmínky. Debatovalo se i o roli dřeva poničeného kůrovcem. Podle dřívější analýzy ministerstva životního prostředí by ale odklizení kůrovcového dřeva požár nezastavilo, oheň by podle vědců naopak zřejmě zasáhl ještě větší plochu a šířil by se rychleji. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) po požáru kraj připravil materiální pomoc i takzvané ubytovací vouchery. „Zatím se účet zastavil na 33 milionech korun. Nebude konečný. Kraj je velmi vstřícný a bude i nadále, protože Edmundova soutěska nebo soutěsky obecně jsou z pohledu návštěvnosti největší atraktivitou,“ řekl Brabec. Riziko sesuvu skalních bloků pominulo Dlouhé uzavření bylo i důsledkem rizika sesuvu skalních bloků. Nyní má Hřensko podle starostky domluvený monitoring od České geologické společnosti, který provede každý měsíc. „Řešili jsme jeden nebezpečný skalní blok, který musel být okamžitě zasanován, aby neohrožoval,“ popsala. Problémem byly i nižší stovky stromů, které ohrožovaly cesty.