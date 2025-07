Studentka v Olomouci našla řadu nezaznamenaných rostlin

„Během mapování jsem prozkoumávala celou zájmovou oblast, abych prošla opravdu každou ulici. Městská flóra se rychle mění v prostoru a čase. Člověk nikdy neví, na co narazí, a to mě na tom bavilo. Botanika a především floristický průzkum je něco, v čem jsem se opravdu našla, co mě naplňuje,“ popsala studentka.

Mezi její nejvýznamnější objevy patří tráva milička (Eragrostis virescens), původem z Ameriky, která je jedním z nových druhů na území Česka. V Olomouci ji botanici pozorovali už dříve, ale nerozeznali, že jde o nový druh.

„Objev nového druhu trávy, který se obtížně rozeznává od jiných trav, vyžaduje výborný pozorovací talent. To byl jeden z důvodů, proč jsme právě za tento nález udělili cenu pojmenovanou na památku jednoho z našich nejlepších botaniků,“ vysvětlil udělení ceny předseda České botanické společnosti Milan Chytrý.