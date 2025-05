Pampelišky ovládly městské džungle díky dokonalé adaptaci

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , AV ČR , Přírodovědecká fakulta UK , The Conversation , Science , Nature

Nizozemsko je zemí s intenzivním zemědělstvím a nedostatkem volné krajiny, kterou lidé nechají dělat si, co chce. Likvidace plevele a šíření polí znamenají úbytek biologické rozmanitosti. V letech 1990 až 2017 zmizelo z tamních chráněných oblastí 75 procent létajícího hmyzu, což se projevilo i na úbytku rostlin, které jsou na opylování hmyzem závislé. Což ovlivnilo i množství pampelišek na nizozemském venkově.

Díra v asfaltu o rozměrech deset krát deset centimetrů. Kolem rozpálené město, všude spousta znečišťujících látek, chemikálií a navíc všudypřítomné dupající nohy. A přesto na tomto kousíčku neúrodné půdy roste zářivě žlutá pampeliška. Rostlina, která si za desítky milionů let evoluce vyvinula více fascinujících schopností, než mají členové průměrného komiksového superhrdinského týmu.

Takové vedro je výzvou i pro rostliny. Pampelišky se mu umí nejen bránit, ale dokonce to využít. „Zjistili jsme, že pampelišky se vyvinuly tak, aby využívaly městské horko ve svůj prospěch: městské pampelišky rostou při vyšších teplotách lépe a rychleji než jejich venkovské příbuzné, protože efektivněji využívají fotosyntézu,“ popsali vědci.

Jenže to neznamenalo konec těchto vytrvalých rostlin: našly útočiště ve městech, kde se jim daří lépe, než botanici předpokládali. A podobně úspěšné jsou tyto byliny i v jiných metropolích celého světa. Pampelišky si našly způsoby, jak odolávat tlaku jinak nepřátelského prostředí, díky čemuž hojně rostou i v nepřízni měst a pomáhají tam tak přežít i dalším divokým druhům.

Rostliny jsou naprogramovány tak, aby reagovaly na změny teplot – když chladné období vystřídá mírnější počasí, je to pro rostliny signál, aby začaly kvést. Načasování je klíčové, protože kvetení musí korespondovat s příchodem opylovačů. Mírnější zimy ve městech mohou tento signál oslabit a způsobit, že rostliny jej propásnou. Městské pampelišky ale mají proces dokonale vyladěný a mohou díky tomu začít kvést i po velmi krátké a mírné zimě.

Zima přináší také mráz. Sůl, kterou se kvůli bezpečnosti provozu stříkají silnice, může stresovat rostliny na okrajích silnic, ale některé druhy pampelišek se staly experty na vysoké koncentrace soli. Přesné mechanismy zatím sice věda nezná, ale zřejmě tyto pampelišky dokáží toxické soli a kovy, které jsou typické pro znečištění silnic, ukládat do svých listů, aniž by jim to nějak zásadně vadilo.

Městské pampelišky mají dokonce řešení pro nohy a sekačky na trávu, které je pošlapávají a drtí: rostou nízko nad zemí, takže sekačky projíždějí těsně nad nimi a lidské nohy nemohou po šlápnutí oddělit květy od rostlin.

A to je jen malá ukázka ideální adaptace, kterou si pampelišky do měst přinesly. Rostou i v půdách chudých na živiny, nepotřebují hlubokou hlínu a jsou schopné velmi účinné regenerace, takže i malý kousek kořene dokáže znovu vyrůst.

Pampeliška dobyvatel

Města na rozdíl od volnější přírody nenabízejí takovou stabilitu. Rostliny může znovu přelít nová vrstva asfaltu, jejich přirozené stanoviště může pohřbít nová výstavba nebo mnoho dalších malých armageddonů. Rostliny se tak musí v tomto prostředí umět rychle šířit a také zachytit v nejrůznějších zákoutích a trhlinách, které vznikají stejně rychle.

Pampelišky jsou v tom velmistry. Jejich větrem roznášená semena jsou skvělým nástrojem pro migraci. Každá rostlina může vyprodukovat stovky semen několikrát do roka. Průměrně sice semena doletí jen na vzdálenost několika metrů, ale za vhodných podmínek mohou překonávat i stovky – stoupavé vzdušné proudy spojené s teplým vzduchem ve městech tomu mohou nahrávat.

Dlouhé kořeny takzvaného kůlového typu zase pronikají hluboko do půdy i malými škvírami, dokáží prorazit a rozrušovat zpevněné povrchy a navíc ukládají zásoby vody a živin, což rostlině umožňuje přežít i dlouhá sucha.