Ezoterický rituál může ohrozit divoké americké rostliny

Komercionalizovaný ezoterický rituál má pomocí vykuřování rozptýlit negativní energie. Vědci ale popsali, že rozptyluje do vzduchu především kouř z rostlin, které můžou být nadměrným sběrem ohroženy.

Studie vědců z Utrechtské univerzity prokázala, že sušené svazky rostlin prodávané v Nizozemsku k rituálnímu pálení často obsahují byliny ze vzdálených oblastí planety. V článku v odborném časopise Plants vědci ukazují, že mnoho z těchto svazečků obsahuje šalvěj bílou, severoamerickou rostlinu, která se často sbírá neudržitelným způsobem - normální sběr už totiž nestačí na uspokojení rostoucí poptávky.

Celé tisíce let se při náboženských obřadech po celém světě spaluje sušený rostlinný materiál, z něhož se uvolňuje vonný kouř. Kouř se často používá k vytvoření „posvátné“ atmosféry nebo za účelem spojení s předky a duchy.

V Severní Americe používají různé domorodé kmeny při svých tradičních obřadech pevně svázané svazky sušených rostlin. Tyto svazečky, známé jako „smudge sticks“, se zapalují na jednom konci. Uvolněný kouř se pak používá například k „očištění“ domova po nemoci nebo se záměrem podpořit úspěch při lovu. Různé domorodé skupiny používají k těmto rituálům různé druhy divokých rostlin, včetně bílé šalvěje.

Moderní čarodějnice a New Age

Používání těchto tyčinek si relativně nedávno osvojili i vyznavači New Age. Autoři práce to zjistili na základě rozhovorů s moderními šamankami. Hlavní autorka studie Isabela Pombo Geertsmaová říká: „Moderní čarodějnice mi potvrdily, že tyto tyčinky používají. Já jsem ale zjistila, že ve skutečnosti se používají v hnutí New Age mnohem častěji, hlavně k čištění prostorů od nežádoucích energií.“