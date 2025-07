Čeští hasiči v Texasu našli dvě oběti záplav, dál pátrají po pohřešovaných

„Bohužel se nelepší počasí, prší, stále tu hrozí opětovné rozvodnění toků, zároveň je velmi dusno a vlhko. Jsou to tedy opravdu náročné podmínky,“ popsal situaci na místě vedoucí oddělení dokumentace Generálního ředitelství HZS ČR Jiří Studnička.

Město Center Point se nachází v okrese Kerr, který bleskové záplavy zasáhly nejvíce. Představitelé okresu žádají obyvatele a okolní komunitu o trpělivost, zatímco pokračují pátrací a záchranné práce, píše CNN. Šerif okresu Larry Leitha sdělil, že místní úřady v nich budou intenzivně pokračovat ještě měsíc nebo dva. Jejich završení by podle něj mohlo trvat až půl roku.

Češi do Texasu odletěli již v neděli, kdy američtí záchranáři dočasně pátrání po pohřešovaných přerušili kvůli hrozbě dalších povodní. Na fotografiích a videích tuzemských hasičů z místa je vidět povodněmi poničená krajina a nasazení záchranářských psů.

Počet obětí stoupá

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že záplavy v Texasu si vyžádaly nejméně 135 životů, zatímco agentura AP píše o 132 obětech a přinejmenším 150 pohřešovaných. Informovala také o pokračujících záchranných pracích i dobrovolnících, kteří v postižených oblastech navzdory únavě dál pátrají po lidech. Záchranáři používají také vrtulníky, lodě a drony.

Server ABC News v pondělí napsal, že se dobrovolníci zapojili také do odklízení trosek nebo úklidu zasažených domů. Zmiňuje se také o vlně solidarity, kterou katastrofa vyvolala, a spolupráci lidí, kteří se dříve neznali. „Je to prostě ohromující, protože jsem o to nežádal. Prostě sem přišli,“ řekl Daniel Olivas z Kerville, kterému „třiatřicet andělů“ pomáhalo s drhnutím podlah nebo strháváním sádrokartonů.

Úřad šerifa oznámil, že na pomoc po záplavách bylo nasazeno 2200 lidí z různých agentur. Okresní soudce Rob Kelly sdělil, že pátrací a záchranné práce nadále zůstávají nejvyšší prioritou.