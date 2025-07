Přes stoupající počet živelních katastrof plánuje vláda USA zásadní omezení peněz pro meteorology

Nejtragičtější přívalová povodeň ve Spojených státech amerických za téměř půlstoletí způsobená silnými bouřkami se brzy ráno 4. července přehnala kopcovitou texaskou oblastí a zabila přes sto lidí. Mezi obětmi jsou i školačky z Camp Mystic, křesťanského letního tábora s téměř stoletou tradicí umístěného na březích řeky Guadalupe. Tato katastrofa vyvolala otázky, jestli k ní přispěl nedostatek personálu, který vznikl důsledku propouštění nařízeného Úřadem pro efektivitu vlády (DOGE) a vynucených předčasných odchodů (ve zkušební době) z Národní povětrnostní služby (NWS).

Pobočka meteorologické služby v New Braunfels, která byla zodpovědná za příslušné varování, přišla o dvaadvacet procent svých zaměstnanců. Zrovna pro tuto událost však byla služba posílena na pět meteorologů místo obvyklých dvou. A podle jejich výstupů to vypadá, že si vedla dobře – vydala řádné výstrahy a varování před povodněmi. Problémem samozřejmě byla příslušná distribuce těchto informací ke všem ohroženým v pozdní noční době v oblasti s potenciálně horším dosahem mobilního signálu. Jenže do budoucna může být situace mnohem složitější.

Nedostatek meteorologů ohrožuje bezpečnost lidí

Škrty v organizaci NOAA, pod kterou povětrnostní služba patří, mohou vést k narušení schopnosti chránit lidi před potenciálním nebezpečím v blízké budoucnosti. Zejména letošní ztráta mnoha dlouholetých vedoucích pracovníků meteorologické služby – lidí s desítkami let zkušeností – představuje značné nebezpečí pro zajištění ochrany lidí a majetku. Navíc nepřichází žádné nové síly, které by „starou gardu“ nahradily.

I kdyby meteorologická služba znovu začala najímat, mohla by mít problém přilákat talentované lidi, neboť kdo bude chtít pracovat za situace, kdy ve vzduchu visí hrozba náhlého a bezdůvodného propuštění?