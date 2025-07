„Díky za zrušení meteorologické služby!“ Na Trumpa se po záplavách valí kritika

Tomáš Karlík,

Klára Machková

, pez

před 1 h hodinou | Zdroj: The New York Times , ČTK , Newsweek , CNN , NBC News

Donald Trump

Zatímco počet obětí bleskových záplav v Texasu stoupá, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa čelí kritice. Tragická bilance je totiž přičítána Trumpovým škrtům ve federální sféře a lídr demokratických senátorů požaduje prošetření jejich dopadů na dění v jižním státě USA. To navíc negativně ovlivnila také absence varovných sirén v epicentru katastrofy.

Záplavy v Texasu si vyžádaly už přes sto obětí, přičemž jen v nejpostiženějším okrese Kerr se dalších více než 150 lidí pohřešuje. Kritiku sklidil pod svým příspěvkem na sociální síti X už v sobotu viceprezident JD Vance. „Srdce našeho národa puká pro oběti v Texasu a jejich rodiny. Prostě nepochopitelná tragédie. Doufám, že všichni zasažení (tragédií) vědí, že jsou v modlitbách mé rodiny a milionů Američanů. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať duše všech věrných zesnulých skrze Boží milosrdenství odpočívají v pokoji,“ napsal.

Část uživatelů ovšem pro Vancovu rétoriku neměla příliš pochopení. Uživatel Mike Young mu například vzkázal, že je viceprezidentem, ne kaplanem a že od vedoucích představitelů státu očekává činy. „Chcete uctít jejich památku (obětí)? Zafinancujte FEMA (Federální agenturu pro krizové situace). Posilte Národní meteorologickou službu. Modlitby mohou pozvednout ducha, ale přístup (politiků) je to, co drží lidi naživu,“ napsal Young. I další komentující naráželi na škrty Trumpovy administrativy, které se dotkly například i Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA). Vance byl pak vystaven svým odpůrcům v Kalifornii, a to kvůli návštěvě „exkluzivní“ restaurace, zatímco se Texas potýkal s tragickými povodněmi. „Doufám, že to vaše sushi s michelinskou hvězdou stálo za to, když v Texasu zemřelo (v té době) 82 lidí! Díky, že jste omezili Národní meteorologickou službu,“ řekl viceprezidentovi jeden z protestujících. „Zvrácená lež, která nemá žádný smysl“ A právě kvůli Národní meteorologické službě (NWS) se ozval i lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. Ten v pondělí napsal dopis úřadujícímu generálnímu inspektorovi ministerstva obchodu Rodericku Andersonovi, v němž požaduje „prošetření rozsahu, šíře a důsledků toho, zda nedostatek personálu na klíčových místních stanicích NWS přispěl ke katastrofálním ztrátám na životech a majetku během smrtících povodní“. „Bohužel jsme po této přírodní katastrofě (...) svědky mnoha nepravd, které prosazují demokraté jako senátor Chuck Schumer a někteří členové médií,“ reagovala na kritiku a výtky mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Obviňování prezidenta Trumpa z těchto povodní je zvrácená lež, která v době národního smutku nemá žádný smysl,“ doplnila. Podobně se vyjádřil také texaský senátor Ted Cruz, jenž odsoudil lidi, kteří se podle jeho názoru „zapojují do stranických her a snaží se obviňovat své oponenty z přírodní katastrofy“.

Trumpovy dřívější reakce na přírodní katastrofy List The New York Times (NYT) ale připomněl, že to byl právě Trump, kdo loni při hurikánu Helen v Severní Karolíně zatahoval do věci politiku, když bez důkazů tvrdil, že se administrativa tehdejšího prezidenta Joea Bidena vyhýbá pomoci lidem v oblastech, jejichž obyvatelé tradičně volí více republikány. Když začátkem letošního roku vypukly v Los Angeles rozsáhlé lesní požáry, Trump za neštěstí ostře kritizoval demokraty a uváděl podle některých zdrojů nepravdivá tvrzení o využívání vody. Když však došlo již za jeho úřadování na povodně v Texasu, před svalováním viny naopak varoval. Na dotaz, zda v důsledku škrtů administrativy ve federální sféře zůstaly klíčové posty v NWS neobsazené a zda to ovlivnilo systém varování před aktuálními povodněmi, podle listu The Washington Post šéf Bílého domu neodpověděl přímo. „Řekl bych, že se jedná o stoletou katastrofu. A je hrozné se na to dívat,“ sdělil prezident. Načež dodal, že meteorology z NWS, kteří byli propuštění, na jejich posty nevrátí. „Jsou tam velmi talentovaní lidé a ti to nepředpověděli,“ doplnil Trump.

4 minuty Následky záplav v Texasu a v Novém Mexiku Zdroj: Reuters/EBU

Chyběli meteorologové? Bývalý úředník Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) v úterý portálu Newsweek řekl , že lidé při texaských povodních nedostali varování včas kvůli tomu, že chyběli zaměstnanci na meteorologickém pracovišti v některých kancelářích této služby. Konkrétně se to podle něj mělo týkat pozice meteorologa zodpovědného za koordinaci varování. Mluvčí NOAA naopak pro stejný deník konstatoval, že na místě byli další pracovníci a že NWS, která pod NOAA působí, „je i nadále oddána svému poslání sloužit americké veřejnosti prostřednictvím svých předpovědí a služeb.“ „Mluvil jsem s řadou přátel v meteorologické komunitě a všichni se mě ptali, co dělal meteorolog zodpovědný za koordinaci varování. Jsem přesvědčený, že úspory v oblasti lidských zdrojů vedly k neschopnosti reagovat,“ komentoval situaci na CNN bývalý ředitel NOAA Rick Spinrad. NOAA každopádně od Trumpova návratu do Bílého domu čelí řadě škrtů. Dokonce se objevují spekulace, že by měla být úplně zrušená, což prezident USA naznačoval už během svého prvního mandátu. Spekulace o nedostatku expertů Newsweek tvrdí, že dvěma úřadům Národní meteorologické služby, které se nejvíce podílejí na předpovědi a varování před povodněmi podél řeky Guadalupe, kde k tragédii došlo, chybí klíčoví pracovníci. NWS minulý měsíc uvedla, že začne přijímat nové meteorology a další specialisty, aby „stabilizovala“ provoz poté, co Trumpova administrativa skrze Úřad pro efektivitu státní správy (DOGE) snížila dosavadní počty zaměstnanců. Stanice NBC News už v květnu informovala, že NWS se snaží své pracovníky interně přeřadit a obsadit více než 150 pozic, aby pokryla alespoň ty nejdůležitější role, které musí podle zákona zajišťovat. Nejméně osm ze 122 národních meteorologických stanic tehdy nebylo schopno pracovat přes noc, případně plánovalo noční provoz během příštího měsíce a půl omezit.

Associated Press (AP) již dříve uvedl, že téměř polovina kanceláří meteorologické federální agentury nemá obsazeno přinejmenším dvacet procent pracovních míst – některá pracoviště ale mají neobsazených i pětatřicet procent pozic. „Nikdo nedokáže předpovědět, kdy se nějaký úřad přetíží natolik, až se zlomí,“ uvedl pro AP bývalý šéf NWS Louis Uccelli. „Tato čísla naznačují, že několik z nich se k tomu blíží, zvláště když vezmete v úvahu, že velké části země čelí blížícím se hrozbám nepříznivého počasí, přívalovým dešťům, zatímco jiné se potýkají s významným rizikem požárů,“ uvedl expert letos v dubnu. Kritici výše popsaných škrtů tvrdí, že snaha o přeřazení meteorologů a dalších pracovníků ukazuje, že v meteorologické službě už proběhly příliš hluboké škrty a že jsou proto klíčové služby ohrožené. „Něco takového se ještě nikdy nestalo. Vždy jsme byli agentura, která poskytovala nepřetržité služby americké veřejnosti,“ kritizuje změny například Tom Fahy, legislativní ředitel organizace zaměstnanců Národní meteorologické služby, která sleduje počet zaměstnanců instituce. „Riziko je extrémně vysoké – pokud budou takové škrty v Národní meteorologické službě pokračovat, lidé budou umírat,“ varoval Fahy. Právě on také tento týden pro stanici CNN potvrdil, že kancelář pro oblast Austinu a San Antonia momentálně nemá meteorologa zodpovědného za koordinaci varování. Přestože je podle něj sice vědců předpovídajících počasí dostatek, koordinátor, který má na starosti různé složky výstražného systému, chybí. Varování před povodněmi Řada meteorologů ale s touto kritikou nesouhlasí – patří mezi ně například Alan Gerard, expert na silné bouře, který dříve pracoval pro NOAA. Ten na platformě Substack napsal, že „NWS odvedla solidní práci, podobně existuje jen málo důkazů, že některý z nedávných škrtů v NOAA/NWS negativně ovlivnil kvalitu odpovědi na tuto událost (povodně v Texasu). A to bez ohledu na to, co se píše na sociálních sítích.“ Varování před silným deštěm bylo podle něj vydáno ve čtvrtek odpoledne, první výstraha před bleskovými povodněmi, jež by mohly ohrozit lidské životy, bylo vydáno v 1:14, tedy na počátku katastrofy a zároveň ještě předtím, než hladiny řek začaly vykazovat jakýkoli vzestup. „Výstrahy byly často doplňovány o aktualizované radarové odhady celkových úhrnů a možných dopadů a krátce po čtvrté hodině ranní byla vydána výstraha před bleskovou povodní, nejvyšší stupeň povodňové výstrahy s možností katastrofických dopadů. Ačkoli podrobná následná analýza události, jako byla tato, téměř vždy ukáže, jak by se daly výstrahy a předpovědi upravit nebo zlepšit, zdá se, že reakce byla rozumná a přiměřená tomu, co může veřejnost očekávat v případě události, jako byla tato,“ dodal Gerard. I on ale přiznává, že chybějící koordinátor mohl způsobit, že některé oblasti (například Kerville a Kerr) nedostaly varování včas: samy totiž začaly své občany varovat až čtyři hodiny poté, co o všem informovali meteorologové: „Je možné, že absence koordinátora vedla k menší podpoře rozhodování a komunikaci s krizovými manažery o této události? Určitě,“ míní. Že by tato varování byla klíčová, potvrdil pro New Times Rob Kelly, soudce okresu Kerr. Okres totiž vlastní varovný systém nemá, „protože takové systémy jsou drahé a místní obyvatelé se brání novým výdajům.“ „Daňoví poplatníci by za to nechtěli platit,“ konstatoval Kelly. Na otázku deníku, jestli by si to lidé nemohli ve světle katastrofy rozmyslet, odpověděl, že neví.

Absence sirén v epicentru katastrofy V důsledku absence systému varování před povodněmi tak epicentrum víkendových povodní bylo bez varovných sirén, které by obyvatele na stoupající vodu mohly upozornit. Zatímco nejméně jeden sousední okres vydal 4. července v ranních hodinách příkaz k evakuaci, úředníci okresu Kerr tak zřejmě neučinili, uvádí CNN s tím, že nedošlo ani ke komunikaci s NWS, přestože krizoví pracovníci z jiných okresů tak činili. Někteří místní představitelé obhajovali rozhodnutí nenařídit rozsáhlou evakuaci dle CNN tím, že se obávali, že by v rychle stoupající vodě mohla uváznout auta. Texaský viceguvernér Dan Patrick v pondělí uvedl, že oblast potřebuje povodňové sirény a že stát pomůže s jejich zaplacením. „Sirény tu měly být,“ řekl Patrick televizi Fox News. „Pokud si to město nemůže dovolit, pak se do toho vloží stát a my je musíme mít na místě do příštího léta,“ zdůraznil.