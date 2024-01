Chybí dozorci i strážní, vězni na to reagují zvýšenou agresivitou

Věznicím napříč Českem chybí tisícovka zaměstnanců, z toho tři čtvrtiny strážných a dozorců. Ti, co zůstávají, slouží i stovky hodin přesčasů ročně. A vězni na to reagují, zvyšuje se jejich agresivita. Nábor nových lidí se přitom věznicím nedaří. Nástupní mzda dozorce bez praxe je necelých 32 tisíc hrubého.

Dozorce v největší věznici v Česku, v Plzni na Borech, dělá Vlastimil Soukup zhruba dvacet let. „Na oddělení s bezdrogovou zónou je 108 lidí na jednom patře,“ popisuje. Dvanáctihodinové směny obvykle mívá čtyři za sebou, následovat by měly čtyři dny volna. To se ale hlavně od doby po covidu nestává.

„Máme až čtyři sta, někteří přes pět set hodin přesčasů za rok. Náročné je hlavně skloubit to dohromady s rodinou,“ stýská si Soukup.

„Personální situace je poslední dobou hodně zoufalá, a to hlavně u příslušníků, kde nám v současné době chybí devětačtyřicet strážných a dozorců,“ přiznává ředitel plzeňské věznice Drahoslav Červinka. „Je to rozvrstveno, dá se říct, rovnoměrně. Až na pražské věznice, kde je podstav výraznější,“ doplňuje mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová a vzápětí v této souvislosti zmiňuje i káznice Horní Slavkov, Valdice a právě Plzeň.