Čeští studenti zazářili na světové chemické olympiádě

Soutěž IChO se letos konala už posedmapadesáté, tentokrát ve Spojených arabských emirátech. Jde o celosvětově nejvyšší možné kolo chemické olympiády pro žáky gymnázií, přitom z každé země do něj mohou postoupit jen čtyři nejlepší za celý stát. Letos bylo účastníků 354.

„Z každé země vyráží na soutěž jen čtyři úplně nejlepší a jsou tam zastoupené i tak velké země, jako je Čína,“ poznamenal v rozhovoru pro Českou televizi. „Už jen to, že se mi podařilo porazit tři studenty z této země, něco znamená,“ doplnil mladý chemik.

IChO je s Českem, respektive Československem dlouhodobě spojená – společně s Maďarskem a Polskem ji roku 1968 země založila a také se v Československu konal první ročník této olympiády. Postupně získávala stále větší prestiž a připojovaly se do ní další státy sovětského bloku.

Právě to se stalo podle Vernera spoustě letošních účastníků: pro úspěch v praktické části bylo podle něj nutné velmi dobře vědět, jak dlouho některé procesy probíhají, a na základě těchto znalostí si pak naplánovat další postup. „Mě na přední příčku vyšvihlo právě to, že jsem měl nejlepší praxi: pětihodinovou část jsem stihl za čtyři hodiny a dvacet minut,“ konstatuje student.

Soutěž je navíc pokaždé poněkud odlišná, protože pořádající země do ní vždy vnášejí svůj osobní pohled a to, na co se samy nejvíc soustředí.

Kariéra jako odměna

Úspěch v soutěži otevírá mladým chemikům dveře do celého světa – pokud se jim podaří porazit stovky jiných talentovaných soutěžících, mají v oboru připravenou cestu k těm nejlepším možným pozicím. Že to není jen teorie, ale realita, dokazují příběhy Čechů, kteří v ICho uspěli v minulosti.

„Měl jsem to štěstí, že jsem už před dvěma roky mohl začít pracovat v Ústavu organické chemie a bioechemie ve skupině profesora (Jana) Konvalinky,“ uvedl Verner. „Doufám, že olympiáda mi pomůže i do budoucna,“ dodal letošní maturant, který na podzim nastoupí ke studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Věří, že úspěch se mu bude hodit i při výjezdech do zahraničí.