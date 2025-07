Nový obchvat Lišova a Štěpánovic odlehčí dopravě o 15 tisíc aut denně

ČTK

, jch

15. 7. 2025 Aktualizováno před 28 m minutami | Zdroj: ČTK

Nový obchvat I/34 Lišov - Vranín

Řidiči mohou od úterního podvečera jezdit po novém obchvatu Lišova a Štěpánovic, kterým se tak denně vyhne až patnáct tisíc aut a tranzitní doprava. To byl hlavní důvod výstavby nové komunikace dlouhé 9,5 kilometru, na kterou se čekalo přibližně 40 let. Konečná cena narostla o 186 milionů korun na 1,16 miliardy kvůli úpravám nekvalitní vytěžené zeminy, uvedl při slavnostním uvedení do provozu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Auta na silnici vjedou mezi 17:00 a 18:00. „Bude to obrovská úleva pro Lišov a Štěpánovice. Obrovské komplikace způsobovalo lidem jenom přejít komunikaci první třídy, protože se jedná o jednu z nejvytíženějších spojnic v Česku – propojení Českých Budějovic s Třeboní a dálnicí D1. Také to bude úleva pro všechny, kteří tu denně projíždí za prací a na výlety. A je to samozřejmě důležitý krok i z hlediska zvyšování bezpečnosti silniční sítě v tuzemsku,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Původní cena 964 milionů korun bez daně narostla na 1,16 miliardy bez DPH. „Jedním důvodem je valorizační doložka, to znamená, že smlouva v sobě obsahuje valorizaci o inflaci, takže se tam promítl nárůst cen v průběhu stavby. Asi nejzásadnější a nejkomplikovanější bylo, když jsme museli v daleko větším rozsahu sanovat zeminy, které jsme tady používali. To znamená zlepšovat je a používat zpátky do náspu samotného tělesa silnice,“ popsal Mátl. Na zpevnění používali stavbaři vápno. Více než 720 milionů korun na projekt uhradí Evropská unie. Dokončovací práce Obchvat začala stavět předloni v únoru firma M-Silnice. „Na konci úseku se bude ještě dokončovat napojení u obce Vranín, kde se v současné době ještě jezdí po provizorní komunikaci. A tam se bude pracovat zhruba 14 dní. Ale nebude to způsobovat dopravní komplikace,“ nastínil Mátl. Firma teď bude dělat dokončovací práce mimo hlavní trasu, podle Mátla na to má čas zhruba devět měsíců.