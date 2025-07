S prázdninami odstartovaly také uzavírky, omezení se týkají i MHD

Například v Jihlavě je uzavřený tunel i přilehlá zhruba pětikilometrová část tamního obchvatu. Silničáři tam rekonstruují protihlukovou stěnu, osazují nové portály a vyměňují asfalt. „V tunelu uděláme i běžnou údržbu. To znamená mytí či kontrolu všech systémů – kamer, detekčních zařízení a podobně,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Uzavírka potrvá až do září. Objížďka pro auta do 3,5 tuny vede centrem města. Těžší vozy a kamiony musejí Jihlavu objíždět po dálnici D1. Krajská policejní mluvčí Dana Čírtková avizovala, že v prvních dnech omezení budou policisté intenzivně dohlížet na dodržování objízdných tras a kontrolovat, zda řidiči nákladních aut do krajského města nevjíždějí bezdůvodně.