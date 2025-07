USA se vrací k roli obránce Kyjeva, tvrdí expert

„Je to způsob podpory, který Trump považuje za politicky udržitelný. Aby ho mohl prodat svým podporovatelům, kteří odmítají jakoukoliv přímou vojenskou pomoc Ukrajině. To je jeden ze slibů, který dával v rámci prezidentských voleb,“ říká Dopieralla.

„Na jednu stranu chcete, aby Rusko neprodávalo do zahraničí ropu a plyn a nezískávalo peníze na svou válku na Ukrajině. Pokud by ale přestalo ropu dodávat, tak se zvýší světové ceny. To je věc, na kterou je americký volič extrémně citlivý,“ dodává Soukup.

Hovor Trumpa a Zelenského

Soukup upozorňuje, že přislíbené zbraně jsou zatím pouze součástí „rámcové dohody“, podle Břízy Ukrajině významně pomůže, když se obnoví dodávky zbraní, které už dostávala. „USA určitě nebudou dodávat letouny páté generace, nové speciální hypersonické zbraně, nebudou dodávat střely s plochou dráhou letu Tomahawk,“ říká Bříza.

List The Financial Times však napsal, že Trump se v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu. Šéf Bílého domu podle listu naznačil, že takový nápad podporuje, prý by to Rusy donutilo zasednout k jednacímu stolu.

Trump v rozhovoru pro BBC sdělil, že je z Putina zklamaný, ale ještě s ním „neskončil“. Podle Břízy má ruská diplomacie ještě v rukou „trumfy“, třeba v případě dalších vyjednávacích týmů ohledně konce války. Nyní totiž mohou být na „úrovni ministrů“. Dopieralla upozorňuje, že postoje Trumpa ohledně Putina nejsou „stálé“ a mohou se zase rychle změnit.