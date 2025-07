Herec by o sobě měl umět dát vědět, říká castingová režisérka

„Když castingový režisér hledá herce do filmu, musí si především přečíst scénář, musí znát charakter postavy a musí se bavit s režisérem a producentem o jejich představách a na základě těch představ se snaží vymyslet obsazení filmu, aby to pak dohromady co nejlépe fungovalo,“ vysvětluje. Podotýká, že někdy jde o dlouhý proces hledání, jindy už při čtení slyší dialogy pronášet konkrétní herce.

Databáze nejen pro profesionální herce

Podotýká, že herec sám by se měl umět prezentovat. K tomu by měla napomoci databáze Actorsmap. Funguje pět let, vedeno je v ní zhruba patnáct set českých a slovenských zájemců o hereckou práci. Vzešla právě i z potřeby samotných herců. „Chodili za mnou a ptali se, co mají udělat pro to, aby se o nich někdo dozvěděl. A já jsem jim vždycky říkala: ‚Pište režisérům, aby se na vás přišli podívat do divadla. Dávejte fotky.‘ Ta platforma mi vznikla v hlavě a oslovila jsem pak i další castingové režiséry a herecké agenty, kteří se mnou do toho šli,“ popsala Oujezdská.

V současnosti pracuje na další databázi s názvem Talentmap. „Je pro všechny talenty – pro tanečníky, zpěváky, pro každého, kdo by se chtěl ukázat ve filmu nebo v televizi,“ doplnila.

Oujezdská zároveň působí jako herecká agentka. „Spolu s kolegyní Barborou Fabiánovou se staráme o téměř čtyřicet herců, kterým zajišťujeme smlouvy, honoráře, ale pomáháme jim i s výběrem projektů,“ naznačila, v čem její práce spočívá. Zastupuje například Janu Plodkovou, Václava Koptu či Martina Dejdara.