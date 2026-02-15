Po celé republice se konají akce na podporu prezidenta Pavla


Lidé v neděli odpoledne dorazili na shromáždění na brněnské náměstí Svobody vyjádřit podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Akci inicioval spolek Milion chvilek. Obdobné se konají napříč městy a obcemi v Česku. Navazují na pražskou demonstraci z 1. února na Staroměstském a Václavském náměstí. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Macinka již v sobotu řekl, že je svatým právem občanů protestovat. „Já to vnímám jako protesty opozice,“ uvedl. Dodal, že žádný tlak opozice nezmění směřování současné vlády, které od ní očekávají ti, kteří její představitele volili.

Brněnské i další shromáždění na podporu prezidenta se v neděli konají od 16 hodin. Na náměstí Svobody lidé přicházeli už dlouho předtím, jednotlivci i dvojice s českými vlajkami postávali poblíž pódia už kolem patnácté hodiny. K vidění byly i transparenty se slogany jako: „Macinko, hraješ si na krále, přitom morálka v kanále“ či „Chceme slušnou politiku“.

„Chceme ukázat, že nám v Brně není lhostejné, kam naše země směřuje. Jako občané už nemůžeme mlčet k tomu, když je na hlavu státu vyvíjen nátlak, který do demokratické kultury prostě nepatří,“ uvedli pořadatelé brněnského shromáždění v pozvánce na facebooku.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla

Podle Milionu chvilek se k nedělní akci přihlásilo přes čtyři sta obcí. „Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika,“ uvedl na síti X předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Jen v Jihomoravském kraji se lidé sešli například v Břeclavi, Znojmě, Boskovicích na Blanensku nebo Slavkově u Brna.

Milion chvilek také sbírá podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentem. Pokud ji podepíše milion lidí, chce spolek uspořádat velkou manifestaci na pražské Letné. Zatím je podpisů zhruba 769 tisíc.

Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval koncem ledna. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci, vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, ale vláda to podle očekávání přečkala.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

