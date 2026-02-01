Politika není pro princezny, pro rezignaci nevidím důvod, říká Macinka

ŽivěPolitika není pro princezny, pro rezignaci nevidím důvod, říká Macinka


1. 2. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT24, ČTK
ŽIVĚ: Otázky Václava Moravce s Petrem Macinkou
Předseda Motoristů Petr Macinka (Motoristé) nevidí žádný důvod pro rezignaci na post ministra zahraniční. V Otázkách Václava Moravce tak reagoval na kritiku kvůli kauze textových zpráv pro prezidenta Petra Pavla. Hlavě státu se neplánuje ani omluvit, jak požaduje opozice. Pavel se zároveň podle Macinky situuje do role lídra opozice, nepovažuje proto za vhodné, aby Česko reprezentoval na summitu NATO.

Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které Macinka posílal jeho poradci Petru Kolářovi, a zdůraznil, že je považuje za pokus o vydírání. Podle šéfa Motoristů se jednalo o snahu ovlivnit postoj, což je v politice dle jeho názoru podstatou každého vyjednávání.

Komunikace se týkala jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Macinka v neděli uvedl, že mobilní telefon na Pavla nemá. „S prezidentem jsem se několikrát setkal, svůj mobil mi nikdy nedal. Ani jsem ho neobdržel od svého předchůdce, ten mi také žádné kontakty nepředal, takže já se pohybuji v realitě a mantinelech, které mám,“ řekl.

Na otázku, zda někdy požádal prezidenta o mobilní telefon, Macinka odpověděl, že ne. „Pan prezident se mnou nějak komunikuje, ale prostřednictvím jiných lidí,“ dodal ministr zahraničí s tím, proč psal poradci prezidenta Petru Kolářovi.

Macinka míní, že by Pavel neměl zastupovat Česko na chystaném summitu NATO v Ankaře. Prezident se podle něj situuje do role lídra opozice. Nevidím důvod, proč by měla opozice reprezentovat Českou republiku na zásadním jednání NATO, prohlásil.

Ministr ve zprávách také uvedl, že má podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) i zástupců SPD. Šéf ANO Babiš následně svou podporu Macinkovi veřejně nepotvrdil a vyzval k uklidnění situace. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že nestojí na straně prezidenta. Lídři opoziční stran Macinkovo jednání zkritizovali a volají po jeho odvolání.

Předseda Motoristů Petr Macinka (Motoristé) nevidí žádný důvod pro rezignaci na post ministra zahraniční. V Otázkách Václava Moravce tak reagoval na kritiku kvůli kauze textových zpráv pro prezidenta Petra Pavla. Hlavě státu se neplánuje ani omluvit, jak požaduje opozice. Pavel se zároveň podle Macinky situuje do role lídra opozice, nepovažuje proto za vhodné, aby Česko reprezentoval na summitu NATO.
