Pavel by měl spor řešit spíš s Macinkou, míní Babiš. Pozvání na Hrad ale ocenil

Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít by se měli na Pražském hradě ve středu ráno, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Schůzka se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci Petru Kolářovi ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér pozvání ocenil. Za ideální by nicméně měl, aby prezident spor vydiskutoval s Macinkou napřímo.

„Jsem rád, že pan prezident vyslyšel můj návrh, abychom se o všem pobavili osobně namísto vzkazů přes média. Ideální by bylo, aby si to vydiskutoval s panem Macinkou napřímo, ale jeho postoj respektuji. Věřím, že to přispěje ke zklidnění situace,“ napsal Babiš.

Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které Macinka posílal jeho poradci Kolářovi. Prezident zdůraznil, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka ovšem řekl, že je jako vydírání nebere. Podle ministra se jednalo o snahu ovlivnit postoj, což je v politice dle jeho názoru podstatou každého vyjednávání.

Ve zprávách jde o jmenování poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Podle Babiše vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

Ve středu v Poslanecké sněmovně Babiš zdůraznil, že úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat. Uvedl, že pozval Pavla a Macinku na společné jednání. Z prezidentova okolí ale Babiš zaznamenal zprávy, že prezident s Macinkou jednat nechce. Dodal tedy, že pokud bude prezident společnou schůzku odmítat, je připraven se s ním setkat a neshody vyjasnit.

Zrušená schůzka ústavních činitelů

Tématem jednání by mohla být i zrušená schůzka nejvyšších ústavních činitelů, která se měla konat v pondělí. Hrad ji nejprve o hodinu posunul a následně zrušil s odůvodněním, že i přes posun někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas.

Babiš se posléze na brífinku po jednání vlády Pavlovi omluvil, že nedodržel termín setkání. Kabinet podle něj měl ten den nejnáročnější zasedání od svého vzniku.

Schůzka Pavla s Babišem by se měla podle oznámení Hradu uskutečnit ve středu ráno. Podle programu vlády by měl premiér ten samý den navštívit Itálii. Na dopoledne je do Strakovy akademie svoláno jednání Bezpečnostní rady státu.

