V Praze a dalších městech lidé vyjadřují podporu prezidentu Pavlovi

Lidé, kteří v neděli odpoledne dorazili na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla, zaplnili pražské Staroměstské a spodní část Václavského náměstí. Demonstruje se i v dalších městech. Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Lidé si na shromáždění přinesli vlajky Česka, Evropské unie či Ukrajiny, na Václavském náměstí byly k vidění i íránské vlajky. Na transparentech stála hesla jako „Stop Burešově vládě trestně stíhaných“, „Slušnost není slabost, pane Macinko“, „Vaření žáby (demokracie) v přímém přenosu“ či „Zvedni pacinku pro demokracii“. Lidé dorazili i s portréty prezidenta.
Kvůli velkému zájmu organizátoři umístili dvě velkoplošné obrazovky na Václavské náměstí s přenosem ze Staroměstského náměstí, které je hlavním dějištěm shromáždění.
Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář vyzval veřejnost k podpisu výzvy Stojíme za prezidentem, kterou spolek vypsal loni na konci roku po vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů a údajném rostoucím tlaku na prezidenta. Se začátkem shromáždění počet podpisů překročil šest set tisíc.
Lidé se podle Milionu chvilek scházejí například i v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Vrchlabí, Jeseníku, Uherském Hradišti či Třeboni.
Respektujte výsledek voleb, vzkázal Macinka
Ministr Macinka v Otázkách Václava Moravce řekl, že respektuje, že voliči opozice chtějí jít vyjádřit svůj názor. „Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel,“ podotkl. Dodal, že pokud je to demonstrace za bezpečnost a demokratická pravidla, je zvědavý, jestli „vyčiní svému prezidentovi, že tato pravidla porušuje“.
Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval v úterý. Pavel oznámil, že mu ministr zahraničí zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Spolek Milion chvilek upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.