Poblíž Ománu hoří tanker, posádka hlásí možné oběti

Strojovnu ropného tankeru nedaleko pobřeží Ománu ve středu zachvátil požár, oznámila britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO s tím, že posádka lodi zmínila jednu oběť a dva pohřešované. Příčinu požáru neuvedla, ale podle jiné britské námořní společnosti byl tanker zřejmě zasažen raketou. Námořní dopravu v oblasti nedalekého Hormuzského průlivu blokuje a ohrožuje od začátku března Írán v reakci na americko-izraelské údery.
„Místní úřady uvedly, že ropný tanker zaznamenal požár ve strojovně a že jsou na místě, aby pomohly s evakuací posádky,“ uvedla UKMTO na síti X s tím, že incident se stal asi 35 kilometrů severovýchodně od ománského přístavu Suhár.
„Loď nahlásila jednu oběť a dva pohřešované členy posádky. Není hlášen žádný dopad na životní prostředí,“ dodala agentura bez dalších podrobností.
Britská společnost Vanguard, která se rovněž specializuje na bezpečnost námořní dopravy, podle agentury AFP předtím uvedla, že tanker Settebello plující pod vlajkou státu Palau u Suháru v Ománském zálivu „vyslal tísňový signál, že jeho strojovna byla zasažena raketou“ a že na palubě vypukl požár. Upozornila však, že incident nebyla schopna nezávisle ověřit.
V oblasti dosud platí křehké příměří, které ale všechny strany konfliktu opakovaně porušují. Válku na konci února rozpoutaly Izrael a Spojené státy údery na Írán. Ten odpověděl vzdušnými útoky na americké základny a na země v oblasti Perského zálivu a také ozbrojenou blokádou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí dvacent procent světových dodávek ropy.