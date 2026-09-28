Šebestyán: EK zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování

Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování, její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) prozatímním procesním krokem. Komise v září na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Důvodem je podle EK nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).
„To, co vlastně Komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru. Nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika, Státní zemědělský intervenční fond musel neprodleně reagovat,“ sdělil Šebestyán v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství.
Podle něj proto Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nemůže v tuto chvíli sám platby zastavit. Komise má podle něj nyní půl roku na to, aby své stanovisko finalizovala.
Přerušení se podle Šebestyána týká pouze podpory rozvoje venkova z fondu EAFRD, nikoli Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), z něhož jsou hrazeny mimo jiné přímé platby zemědělcům. U tohoto fondu podle ministra EK možnost naplnění potenciálního střetu zájmů nevidí, respektive ji považuje za minimální, a platby České republice proto podle něj nadále refunduje.
Komise v dopise českým úřadům uvedla, že opatření přijatá k řešení Babišova možného střetu zájmů nepovažuje za dostatečná. Poukázala mimo jiné na to, že potenciálními příjemci nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle EK k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš vložil Agrofert do fondu letos v únoru a trvá na tom, že jej nevlastní.
Babišův Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.